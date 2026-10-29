Tesla unter Druck wegen Türproblemen – Barclays hebt Kursziel auf 450 Dollar

Ein besonders schwerer Unfall ereignete sich im Oktober 2024 im südkoreanischen Anseong: Ein Model Y prallte gegen eine Mauer und geriet in Brand. Ein Ersthelfer konnte die Tür nicht öffnen; der Fahrer starb. Drei Untersuchungsberichte klärten laut dem vorliegenden Bericht nicht, warum die Tür blockiert blieb. Tesla beantwortete eine Anfrage dazu nicht. Auch in Deutschland starben 2022 zwei Jugendliche auf der Rückbank eines Model S, dessen Hintertüren sich nicht öffnen ließen. Dekra-Gutachter hielten eine Bergung für möglich, wenn die Türen funktioniert hätten.

Tesla steht wegen seiner versenkbaren Türgriffe und schwer auffindbaren Notöffner international in der Kritik. Nach tödlichen Unfällen, bei denen sich Fahrzeugtüren nicht öffnen ließen, klagen Angehörige in mehreren US-Bundesstaaten. In Südkorea wurde Strafanzeige gegen Tesla Korea und drei Führungskräfte gestellt. Im August 2026 meldete der Konzern in China zudem einen Rückruf für fast drei Millionen Fahrzeuge an. Tesla räumte dabei ein, dass die Notentriegelung schwer zu erkennen und zu bedienen sein könne.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den USA untersuchen die Behörden ebenfalls mögliche Defekte. Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA prüft seit September 2025 rund 174.000 Model Y. Bei diesen Fahrzeugen ließen sich Türen bei schwacher Batterie von außen nicht öffnen. Die US-Klagen stammen aus Massachusetts, Kalifornien, Wisconsin und Texas. In Südkorea geht es bei der Strafanzeige um den Vorwurf, Sicherheitsmängel nicht offengelegt oder behoben zu haben. Bei einer Verurteilung drohen nach dem dortigen Gesetz bis zu zehn Jahre Haft.

Im Zentrum der Kritik steht die Frage, ob Insassen und Rettungskräfte die manuelle Entriegelung im Notfall schnell genug finden können. Laut Bedienungsanleitung haben zudem nicht alle Model Y eine manuelle Entriegelung für die hinteren Türen. Die Vorfälle werfen damit Fragen zur Konstruktion und zur Rettungssicherheit auf. Sie belegen jedoch nicht, dass Elektroautos generell häufiger brennen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. In Norwegen brannten 2025 je 10.000 zugelassene Benzin- und Dieselautos rund siebenmal so häufig wie Elektro- und Hybridautos. Auch Daten der Allianz zeigen für 2020 bis 2024 weniger Brandschäden bei reinen E-Autos im Verhältnis zum versicherten Bestand. Batteriebrände können allerdings aufwendiger zu löschen sein.

An der Börse setzt Barclays dennoch auf Tesla. Die britische Bank hob ihr Kursziel von 370 auf 450 Dollar an und stufte die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch. Analyst Dan Levy sieht eine mögliche Verschmelzung mit SpaceX als wichtigstes Gesprächsthema. Elon Musk habe diese Überlegung nach Quartalsberichten beider Unternehmen bestätigt. Ein Zusammenschluss könnte Tesla einen Bewertungsaufschlag verschaffen. Barclays verweist zugleich auf das laufende Kerngeschäft und den anlaufenden Robotaxi-Bereich. Die Sicherheitskontroversen und die Debatte über Musks Führung prägen jedoch weiterhin die öffentliche Wahrnehmung des Konzerns.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 404,2USD auf Nasdaq (29. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.