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    Andritz legt im Q3 kräftig zu: Auftragseingang und Umsatz wachsen

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    Rekord beim Auftragsstand, kräftiges Umsatzplus: ANDRITZ legt im dritten Quartal 2026 zu. Vor allem Hydropower treibt das Wachstum – der Jahresausblick bleibt bestätigt.

    Andritz legt im Q3 kräftig zu: Auftragseingang und Umsatz wachsen
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
    • Der Auftragseingang lag im dritten Quartal 2026 mit **2.166,2 Mio. Euro** nahezu auf Vorjahresniveau (−0,6 %) und damit zum achten Quartal in Folge über 2 Mrd. Euro.
    • Der Umsatz stieg im Quartal um **9,2 % auf 2.059,6 Mio. Euro**; besonders stark entwickelte sich Hydropower mit einem Umsatzplus von 25,4 %.
    • Der Auftragsstand erreichte zum 30. September einen Rekordwert von **12.729,1 Mio. Euro**, 21,7 % mehr als Ende 2025.
    • Das vergleichbare EBITA erhöhte sich um **10,3 % auf 184,9 Mio. Euro**; die vergleichbare EBITA-Marge blieb mit 9,0 % stabil. Das Konzernergebnis wuchs um 14,4 % auf 127,3 Mio. Euro.
    • Besonders stark war der Auftragseingang bei **Hydropower** (+34,2 %) und **Metals** (+20,8 %); bei Pulp & Paper sank er um 24,5 %, vor allem gegenüber einem starken Vorjahresquartal.
    • ANDRITZ bestätigte den Ausblick für 2026: erwartet werden **8,0 bis 8,3 Mrd. Euro Umsatz** und eine vergleichbare EBITA-Marge von 8,7 bis 9,1 %. Bis 2029 strebt der Konzern 10 Mrd. Euro Umsatz und 10 % Marge an.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 29.10.2026.

    Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,99 % im Plus.


    Andritz

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