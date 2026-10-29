Aixtron optimistisch für 2027
KI treibt Nachfrage
- Aixtron erwartet starke Nachfrage durch KI-Ausbau
- Optoelektronik stellte 68 Prozent der Q3-Aufträge
- GaN- und SiC-Märkte erholen sich, Wachstum 2027
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer für die Chipindustrie Aixtron rechnet auch wegen des andauernden weltweiten Ausbaus von KI-Rechenkapazitäten mit einer weiterhin starken Nachfrage. Mit Blick auf das aktuelle Kundeninteresse dürfte das derzeit hohe Niveau des Auftragseingangs in den kommenden Quartalen hoch bleiben oder weiter steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der endgültigen Resultate des dritten Quartals mit.
Rückenwind sieht die Aixtron-Führung um Chef Felix Grawert dabei "durch die Nachfrage nach Optoelektronik und zunehmend auch durch die sich verbessernde Dynamik in der Leistungselektronik." So baut Aixtron Anlagen zur Herstellung optoelektronischer Elektronikchips, die etwa für Laserkomponenten für die Datenübertragung benötigt werden. Diese Technik findet in KI-Rechenzentren immer stärkeren Einsatz, da traditionelle Kupferkabel in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz zunehmend an ihre Grenzen stoßen.
Die Geschäfte mit solchen Maschinen liefen bereits in den vergangenen Quartalen gut, während sich Hersteller von Leistungshalbleitern, Micro-LEDs und LEDs mit Bestellungen zurückhielten. Mittlerweile sieht Aixtron aber auch Anzeichen einer Erholung im Bereich der Leistungshalbleiter.
"Optoelektronik machte im dritten Quartal rund 68 Prozent unseres Anlagenauftragseingangs aus und spiegelt die außergewöhnlich starke Nachfrage nach KI-getriebener optischer Konnektivität wider", sagte Grawert laut Mitteilung. "Gleichzeitig liefern steigende Kundenauslastungen, eine wieder anziehende Auftragsaktivität und Vorbereitungen für neue Kapazitäten zunehmend Hinweise auf eine Erholung der GaN- und SiC-Leistungselektronik." Daher rechnet er mit einem starken Wachstumsjahr 2027.
Damit scheint also etwas Schwung in die schon länger trägen Märkte für Leistungshalbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) zu kommen. Solche Chips sind effizienter als herkömmliche Siliziumchips. Chipkonzerne hatten sich in dem Bereich in der jüngeren Vergangenheit allerdings mit Bestellungen zurückgehalten, auch da die Nachfrage nach E-Autos, Smartphones und Laptops teils trist war.
Wegen hoher Ölpreise sind Elektro-Pkw mittlerweile aber wieder stärker gefragt. Hinzu kommt Rückenwind, etwa durch die Einführung neuer, leistungsstärkerer 800-Volt-Architekturen für KI-Rechenzentren, die sowohl Chips aus Galliumnitrid (GaN) als auch Siliziumcarbid-Chips (SiC) benötigen.
Die bereits Mitte Oktober veröffentlichten vorläufigen Resultate des dritten Quartals bestätigte Aixtron, ebenso wie erneut den Jahresausblick für 2026./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 30.414 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +34,72 %/+73,22 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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What to expect tomorrow
Questions on the 27 guidance. Blomberg has it at €806 and JPM at €854. Considering this
Questions on the € 450 million from the convertible bond.
and maybe a question on the 2D materials front will be asked - Ga2O3
Onsemi will Leistungsdichte von E-Auto-Wechselrichtern vervierfachen
Onsemi hat mit der Embedded Power Platform (EPP) eine neue Architektur für Leistungselektronik vorgestellt. Bei Traktionswechselrichtern für Elektroautos soll sie laut dem Halbleiterhersteller eine bis zu viermal höhere Leistungsdichte und 15 Prozent geringere Leistungsverluste ermöglichen. Subaru gehört zu den ersten Entwicklungspartnern.
https://www.electrive.net/2026/09/18/onsemi-will-leistungsdi…
Onsemi ist Aixtron Kunde
So funktioniert das Prinzip der EPP im Detail
Anstatt die unterschiedlichen Halbleitermaterialien mühsam und fehleranfällig in Schichten atomar aufeinander aufzuwachsen (was aufgrund der stark unterschiedlichen Gitterkonstanten von Si, SiC und GaN physikalisch extrem schwierig wäre), nutzt Onsemi ein Einbettungsverfahren:
- Eigenständige Chip-Fertigung (Dies): Die benötigten Leistungsschalter – wie hocheffiziente SiC-MOSFETs, schnelle GaN-Transistoren sowie klassische Silizium-Komponenten (Treiber-ICs, Controller) – werden zunächst völlig unabhängig voneinander auf ihren jeweils optimierten nativen Wafern produziert und in einzelne, winzige Halbleiter-Chips (sogenannte Dies) zersägt.
- Einbettung in den 12-Zoll-Siliziumwafer: Onsemi nutzt einen großen 12-Zoll-Siliziumwafer als reines Träger- und Gehäusesubstrat. In diesen Silizium-Basiswafer werden präzise Kavitäten (Aussparungen) geätzt oder geformt. Die vorgefertigten, unterschiedlichen SiC-, GaN- und Silizium-Dies werden physisch in diesen Wafer hineingesetzt und eingebettet.
- Kein Bonddraht – Verbindung per RDL: Nach dem Einbetten wird die Oberfläche des Trägerwafers flach versiegelt. Die elektrische Verschaltung der eingebetteten, unterschiedlichen Chips erfolgt im Anschluss über hochpräzise mikroelektronische Metallisierungsschichten direkt auf Wafer-Ebene (Redistribution Layers, kurz RDL
https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/Infineon-investiert-mehr-als-eine-Milliarde-in-Standort-Villach-efb463e8-0178-47b1-8bc6-d2fa48cefce6
Infineon ist Aixtron Kunde.