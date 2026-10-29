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    Aixtron optimistisch für 2027

    KI treibt Nachfrage

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    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron erwartet starke Nachfrage durch KI-Ausbau
    • Optoelektronik stellte 68 Prozent der Q3-Aufträge
    • GaN- und SiC-Märkte erholen sich, Wachstum 2027
    KI treibt Nachfrage - Aixtron optimistisch für 2027
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer für die Chipindustrie Aixtron rechnet auch wegen des andauernden weltweiten Ausbaus von KI-Rechenkapazitäten mit einer weiterhin starken Nachfrage. Mit Blick auf das aktuelle Kundeninteresse dürfte das derzeit hohe Niveau des Auftragseingangs in den kommenden Quartalen hoch bleiben oder weiter steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der endgültigen Resultate des dritten Quartals mit.

    Rückenwind sieht die Aixtron-Führung um Chef Felix Grawert dabei "durch die Nachfrage nach Optoelektronik und zunehmend auch durch die sich verbessernde Dynamik in der Leistungselektronik." So baut Aixtron Anlagen zur Herstellung optoelektronischer Elektronikchips, die etwa für Laserkomponenten für die Datenübertragung benötigt werden. Diese Technik findet in KI-Rechenzentren immer stärkeren Einsatz, da traditionelle Kupferkabel in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz zunehmend an ihre Grenzen stoßen.

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    Die Geschäfte mit solchen Maschinen liefen bereits in den vergangenen Quartalen gut, während sich Hersteller von Leistungshalbleitern, Micro-LEDs und LEDs mit Bestellungen zurückhielten. Mittlerweile sieht Aixtron aber auch Anzeichen einer Erholung im Bereich der Leistungshalbleiter.

    "Optoelektronik machte im dritten Quartal rund 68 Prozent unseres Anlagenauftragseingangs aus und spiegelt die außergewöhnlich starke Nachfrage nach KI-getriebener optischer Konnektivität wider", sagte Grawert laut Mitteilung. "Gleichzeitig liefern steigende Kundenauslastungen, eine wieder anziehende Auftragsaktivität und Vorbereitungen für neue Kapazitäten zunehmend Hinweise auf eine Erholung der GaN- und SiC-Leistungselektronik." Daher rechnet er mit einem starken Wachstumsjahr 2027.

    Damit scheint also etwas Schwung in die schon länger trägen Märkte für Leistungshalbleiter auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) zu kommen. Solche Chips sind effizienter als herkömmliche Siliziumchips. Chipkonzerne hatten sich in dem Bereich in der jüngeren Vergangenheit allerdings mit Bestellungen zurückgehalten, auch da die Nachfrage nach E-Autos, Smartphones und Laptops teils trist war.

    Wegen hoher Ölpreise sind Elektro-Pkw mittlerweile aber wieder stärker gefragt. Hinzu kommt Rückenwind, etwa durch die Einführung neuer, leistungsstärkerer 800-Volt-Architekturen für KI-Rechenzentren, die sowohl Chips aus Galliumnitrid (GaN) als auch Siliziumcarbid-Chips (SiC) benötigen.

    Die bereits Mitte Oktober veröffentlichten vorläufigen Resultate des dritten Quartals bestätigte Aixtron, ebenso wie erneut den Jahresausblick für 2026./mis/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 30.414 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +34,72 %/+73,22 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang unter 30 Euro nach dem Anstieg auf über 34 Euro, Leerverkaufsdruck und Fragen zu hohem KGV sowie den Aussichten für Q4 und 2027. Als mögliche Nachfragetreiber für AIXTRON werden Infineons Ausbau der GaN-Fertigung, Onsemis neue Leistungselektronik und Nvidias CPO-Kapazitätsausbau diskutiert. Zudem geht es um die obere Spanne der Jahresprognose 2026 und möglichen Rückenwind durch den US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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