VW meldet Milliardenverlust im dritten Quartal
- Volkswagen meldet im dritten Quartal hohe Verluste
- Nettoergebnis im Quartal: minus 5,82 Milliarden Euro
- Konzern meldet für Juli bis September Milliardenverlust
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen ist im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Das Konzernergebnis nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei minus 5,82 Milliarden Euro, wie der Autokonzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte./jwe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 69,05 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +3,12 %/+76,78 % bedeutet.
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