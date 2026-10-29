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    Gewinn sinkt im 3. Quartal

    Spezialchemiekonzern Alzchem

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    Für Sie zusammengefasst
    • Alzchem profitiert von starker Branchennachfrage
    • Umsatz steigt leicht, Ebitda und Gewinn sinken
    • Jahresprognose für Umsatz und Ebitda bestätigt
    Spezialchemiekonzern Alzchem - Gewinn sinkt im 3. Quartal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Alzchem profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten für die Ernährungs- und Verteidigungsindustrie. Der Umsatz stieg im dritten Quartal leicht auf fast 140 Millionen Euro, nach gut 137 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Trostberg mitteilte. Dagegen ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 29,7 leicht auf 28,7 Millionen Euro zurück, die entsprechende Marge verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent. Analysten hatten sich im Vorfeld mehr erhofft. Unter dem Strich sank der Gewinn von 16,3 auf 13,5 Millionen Euro.

    Seine Prognose bestätigte das Unternehmen und geht weiter von Umsätzen von 600 Millionen Euro und einem Ebitda von rund 126 Millionen Euro aus. In den ersten neun Monaten stiegen die Erlöse um vier Prozent auf 443,8 Millionen Euro, das Ebitda erhöhte sich um acht Prozent auf 93,2 Millionen Euro. Alzchem hat dabei eigenen Angaben zufolge höheren Energie- und Rohstoffkosten sowie Anlaufaufwendungen für neue Produktionskapazitäten verzeichnet./nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 160,5 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +27,80 %/+63,58 % bedeutet.






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