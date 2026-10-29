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    Mercedes kappt 2026-Erwartungen – China-Krise verschärft den Sparkurs

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    Mercedes kappt 2026-Erwartungen – China-Krise verschärft den Sparkurs
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Mercedes-Benz verschärft angesichts schwächerer Geschäfte seinen Sparkurs und senkt die Erwartungen für 2026. Besonders der zunehmend schwierige Markt in China sowie höhere Materialkosten im Schlussquartal belasten den Stuttgarter Autobauer. Für Beschäftigte in unterstützenden Funktionen in Deutschland soll ab Dezember ein weiteres freiwilliges Abfindungsprogramm gelten. Zugleich will der Konzern verstärkt künstliche Intelligenz einsetzen, um Kosten zu reduzieren und Abläufe zu beschleunigen. Die Maßnahmen sollen helfen, die Profitabilität in einem herausfordernden Umfeld zu stabilisieren.

    Der größte Gegenwind kommt aus China. Dort sank der Absatz von Mercedes-Pkw im dritten Quartal um 31 Prozent. Weltweit lieferte der Konzern rund 407.200 Fahrzeuge aus, acht Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der intensive Preiskampf mit chinesischen Herstellern setzt die Margen unter Druck. Mercedes erwartet für die Pkw-Sparte nun eine bereinigte Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent, nachdem zuvor drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Das operative Konzernergebnis (EBIT) soll 2026 nur noch das Vorjahresniveau erreichen – 2025 waren es 5,82 Milliarden Euro. Zuvor hatte Mercedes mit einem deutlichen Anstieg gerechnet.

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    Der ausgewiesene Gewinnsprung im dritten Quartal verdeckt die Schwäche im Kerngeschäft. Das Konzern-EBIT stieg zwar von 750 Millionen auf 1,77 Milliarden Euro; das Vorjahresquartal war jedoch durch hohe Sonderbelastungen geprägt. Bei Mercedes-Benz Cars fiel das bereinigte operative Ergebnis nahezu um die Hälfte auf 560 Millionen Euro. Die bereinigte Umsatzrendite sank von 4,8 auf 2,5 Prozent. Der Konzernumsatz ging um 4,5 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro zurück. Besonders deutlich verschlechterte sich der freie Cashflow im Industriegeschäft: Er schrumpfte von 1,37 Milliarden auf 172 Millionen Euro und dürfte 2026 nun deutlich unter dem Vorjahreswert liegen.

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    Hoffnung setzt Mercedes auf neue Produkte und Elektroautos. Der Absatz vollelektrischer Pkw legte im dritten Quartal um 61 Prozent zu. Bis 2027 plant der Konzern mehr als 40 neue Modelle. Für wichtige Baureihen in Europa reichen die Auftragsbücher bereits weit ins Jahr 2027. Ob die Modelloffensive die Nachfrage ausreichend beleben und zugleich bessere Preise ermöglichen kann, bleibt jedoch offen. Anleger müssen zudem abwarten, ob Einsparungen und Produktmix die Margenverluste in China kompensieren.

    Die Gewinnwarnung belastete die Aktie. JPMorgan hielt dennoch an der Einstufung „Overweight“ und einem Kursziel von 70 Euro fest. Die Bank erwartet, dass die reduzierten Jahresziele die Konsensschätzung für das EBIT um rund zehn Prozent drücken. Parallel setzt Mercedes seinen Aktienrückkauf fort: Vom 19. bis 23. Oktober erwarb der Konzern rund 1,15 Millionen eigene Aktien. Seit Beginn des Programms Anfang September summieren sich die Käufe auf knapp 6,49 Millionen Stück. Für den Markt bleibt entscheidend, ob Mercedes den Sparkurs verschärfen kann, ohne seine Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden.



    Mercedes-Benz Group

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 39,95EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.




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