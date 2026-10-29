JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 135 auf 145 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Analyst Richard Vosser am Mittwoch seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft der Schweizer 2026 und 2027. Längerfristig seien deutlich höhere Marktschätzungen möglich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 140,0EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 135
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 135
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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