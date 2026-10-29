JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 135 auf 145 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Analyst Richard Vosser am Mittwoch seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft der Schweizer 2026 und 2027. Längerfristig seien deutlich höhere Marktschätzungen möglich./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 140,0EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

