JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten dem vom Unternehmen ermittelten Analystenonsens entsprochen, schrieb David Perry am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen und sein Kursziel an den starken US-Dollar an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 194,2EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
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