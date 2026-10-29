🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsAnthropic IPOvorwärtsNachrichten zu Anthropic

    Anthropics Börsenstart: 16,3 Milliarden Umsatz, 80,7 Milliarden Verlust

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anthropics Börsenstart: 16,3 Milliarden Umsatz, 80,7 Milliarden Verlust
    Foto: Francois Eichinger - stock.adobe.com

    Anthropic steuert auf einen möglichen Rekordbörsengang zu – und legt dabei Zahlen vor, die Wachstum und Risiko gleichermaßen sichtbar machen. Der Entwickler des KI-Assistenten Claude hat nach Bloomberg-Berichten am Montag seinen Börsenprospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Die Aktien sollen am Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel „ANT“ gehandelt werden. Damit könnte Anthropic das erste auf moderne KI-Modelle spezialisierte Unternehmen sein, das an die Börse geht. Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen den Börsengang begleiten. Wann und in welchem Umfang Aktien angeboten werden, ist noch offen. Die Vermarktung könnte laut Bloomberg in der Woche ab dem 9. November beginnen.

    Die Geschäftszahlen zeigen eine außergewöhnliche Dynamik – und eine enorme finanzielle Belastung. Im ersten Halbjahr 2026 setzte Anthropic 16,3 Milliarden US-Dollar um, nach 1,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Zugleich stieg der Nettoverlust von 13 Milliarden auf 80,7 Milliarden US-Dollar. Der Prospekt macht damit deutlich, dass starkes Umsatzwachstum bislang nicht mit nachhaltiger Profitabilität einhergeht. Für Anleger wird entscheidend sein, wie viel Kapital das Unternehmen weiterhin benötigt und wann sich die hohen Ausgaben in dauerhaft tragfähige Erträge übersetzen.

    Ein auffälliges Gegengewicht zu den Verlusten ist die Liquidität. Zum 30. Juni verfügte Anthropic laut Börsenunterlagen über 112,4 Milliarden US-Dollar an Barmitteln sowie 19,3 Milliarden an kurzfristigen Anlagen. Mit insgesamt 131,7 Milliarden Dollar liegt das Unternehmen unter den US-Nichtbanken auf Rang drei – hinter Berkshire Hathaway und Alphabet. Die Reserven übertreffen die von Amazon, Meta, Microsoft und Apple. Für einen erst knapp sechs Jahre alten KI-Anbieter ist das ein außergewöhnlicher finanzieller Puffer. Er verschafft Anthropic Spielraum, dürfte aber auch die Erwartungen an den Börsenwert erhöhen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Das Unternehmen setzt stark auf Geschäftskunden. Die angegebene Netto-Umsatzbindung beträgt 900 Prozent. Die Kennzahl misst, wie sich die Erlöse mit bestehenden Kunden entwickeln, etwa durch zusätzliche Nutzung oder höherwertige Angebote. Ein derart hoher Wert deutet auf stark wachsende Ausgaben bereits gewonnener Kunden hin. Er ersetzt jedoch keinen Nachweis, dass diese Nachfrage dauerhaft ist oder sich profitabel bedienen lässt.

    Auch das Marktumfeld bleibt unsicher. Apollo-Chefökonom Torsten Slok sieht bislang außerhalb der Technologiebranche kaum wirtschaftlichen Ertrag aus KI-Ausgaben. Gartner warnt, bis 2030 könnten mehr als 3,5 Billionen Dollar an Investitionen in KI-Infrastruktur von Wertberichtigungen bedroht sein, falls die Umsätze hinter den Ausgaben zurückbleiben. Hinzu kommen Sicherheitsrisiken: Hackerangriffe mithilfe von KI-Agenten haben die Branche stärker in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Anthropic muss Anleger daher nicht nur von seinem Wachstum, sondern auch von Sicherheit, Kostenkontrolle und einem belastbaren Geschäftsmodell überzeugen.



    Anthropic

    -



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anthropics Börsenstart: 16,3 Milliarden Umsatz, 80,7 Milliarden Verlust Anthropic steuert auf einen möglichen Rekordbörsengang zu – und legt dabei Zahlen vor, die Wachstum und Risiko gleichermaßen sichtbar machen. Der Entwickler des KI-Assistenten Claude hat nach Bloomberg-Berichten am Montag seinen Börsenprospekt bei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     