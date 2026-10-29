Anthropics Börsenstart: 16,3 Milliarden Umsatz, 80,7 Milliarden Verlust

Die Geschäftszahlen zeigen eine außergewöhnliche Dynamik – und eine enorme finanzielle Belastung. Im ersten Halbjahr 2026 setzte Anthropic 16,3 Milliarden US-Dollar um, nach 1,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Zugleich stieg der Nettoverlust von 13 Milliarden auf 80,7 Milliarden US-Dollar. Der Prospekt macht damit deutlich, dass starkes Umsatzwachstum bislang nicht mit nachhaltiger Profitabilität einhergeht. Für Anleger wird entscheidend sein, wie viel Kapital das Unternehmen weiterhin benötigt und wann sich die hohen Ausgaben in dauerhaft tragfähige Erträge übersetzen.

Anthropic steuert auf einen möglichen Rekordbörsengang zu – und legt dabei Zahlen vor, die Wachstum und Risiko gleichermaßen sichtbar machen. Der Entwickler des KI-Assistenten Claude hat nach Bloomberg-Berichten am Montag seinen Börsenprospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Die Aktien sollen am Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel „ANT“ gehandelt werden. Damit könnte Anthropic das erste auf moderne KI-Modelle spezialisierte Unternehmen sein, das an die Börse geht. Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen den Börsengang begleiten. Wann und in welchem Umfang Aktien angeboten werden, ist noch offen. Die Vermarktung könnte laut Bloomberg in der Woche ab dem 9. November beginnen.

Ein auffälliges Gegengewicht zu den Verlusten ist die Liquidität. Zum 30. Juni verfügte Anthropic laut Börsenunterlagen über 112,4 Milliarden US-Dollar an Barmitteln sowie 19,3 Milliarden an kurzfristigen Anlagen. Mit insgesamt 131,7 Milliarden Dollar liegt das Unternehmen unter den US-Nichtbanken auf Rang drei – hinter Berkshire Hathaway und Alphabet. Die Reserven übertreffen die von Amazon, Meta, Microsoft und Apple. Für einen erst knapp sechs Jahre alten KI-Anbieter ist das ein außergewöhnlicher finanzieller Puffer. Er verschafft Anthropic Spielraum, dürfte aber auch die Erwartungen an den Börsenwert erhöhen.

Das Unternehmen setzt stark auf Geschäftskunden. Die angegebene Netto-Umsatzbindung beträgt 900 Prozent. Die Kennzahl misst, wie sich die Erlöse mit bestehenden Kunden entwickeln, etwa durch zusätzliche Nutzung oder höherwertige Angebote. Ein derart hoher Wert deutet auf stark wachsende Ausgaben bereits gewonnener Kunden hin. Er ersetzt jedoch keinen Nachweis, dass diese Nachfrage dauerhaft ist oder sich profitabel bedienen lässt.

Auch das Marktumfeld bleibt unsicher. Apollo-Chefökonom Torsten Slok sieht bislang außerhalb der Technologiebranche kaum wirtschaftlichen Ertrag aus KI-Ausgaben. Gartner warnt, bis 2030 könnten mehr als 3,5 Billionen Dollar an Investitionen in KI-Infrastruktur von Wertberichtigungen bedroht sein, falls die Umsätze hinter den Ausgaben zurückbleiben. Hinzu kommen Sicherheitsrisiken: Hackerangriffe mithilfe von KI-Agenten haben die Branche stärker in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Anthropic muss Anleger daher nicht nur von seinem Wachstum, sondern auch von Sicherheit, Kostenkontrolle und einem belastbaren Geschäftsmodell überzeugen.