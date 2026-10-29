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    Coca-Cola überrascht mit starkem Quartal und hebt Jahresprognose an

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    Coca-Cola überrascht mit starkem Quartal und hebt Jahresprognose an
    Foto: Robson90 - stock.adobe.com

    ### Coca-Cola hebt Jahresprognose nach starkem Quartal an

    Coca-Cola hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und seine Jahresziele angehoben. Der US-Getränkekonzern profitierte von einem kräftigen Absatzplus bei Softdrinks, leicht höheren Preisen und einer starken Entwicklung in Lateinamerika. Die Aktie reagierte zunächst verhalten und gab im frühen Handel leicht nach.

    Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut sieben Prozent auf knapp 13,4 Milliarden US-Dollar. Auch organisch – bereinigt um Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe – erreichte das Wachstum diese Größenordnung. Das Absatzvolumen legte konzernweit um fünf Prozent zu. Der operative Gewinn wuchs um zwölf Prozent auf rund 4,47 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um acht Prozent auf gut vier Milliarden Dollar.

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    Das vergleichbare Ergebnis je Aktie erhöhte sich um elf Prozent auf 0,91 Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Die klassische Coca-Cola verzeichnete ein Absatzplus von fünf Prozent. Besonders gefragt war Coca-Cola Zero Sugar: Der Absatz der zuckerfreien Variante stieg um 16 Prozent. Auch das Geschäft mit Wasser, Sportgetränken, Kaffee und Tee entwickelte sich insgesamt positiv, wenngleich die Sparten unterschiedliche Ergebnisse erzielten.

    Regional kam der stärkste Impuls aus Lateinamerika, wo die organischen Erlöse um 16 Prozent zulegten. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika wuchs das Absatzvolumen um fünf Prozent. Nordamerika blieb dagegen das schwächste Gebiet: Der organische Umsatz stieg dort um drei Prozent, die verkauften Getränkemengen stagnierten. Zuwächse bei der Kernmarke wurden durch Rückgänge bei Wasser, Sportgetränken, Kaffee und Tee ausgeglichen. Dennoch gewann Coca-Cola in der Region Marktanteile bei trinkfertigen alkoholfreien Getränken.

    Die operative Marge verbesserte sich von 32,0 auf 33,4 Prozent. Höhere organische Erlöse und günstige Währungseffekte wirkten sich positiv aus. Gleichzeitig belasteten gestiegene Betriebskosten und höhere Marketingausgaben das Geschäft. Analysten bewerteten die Zahlen insgesamt positiv: Coca-Cola habe trotz hoher Erwartungen erneut überzeugt und zum vierten Quartal in Folge das organische Umsatzwachstum der Prognosen übertroffen.

    Für 2026 erwartet das Management nun ein organisches Umsatzwachstum von mindestens fünf Prozent. Beim vergleichbaren Gewinn je Aktie rechnet der Konzern mit einem Zuwachs von mindestens elf Prozent, nachdem zuvor neun bis zehn Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Auch beim freien Cashflow hob Coca-Cola das Ziel an: Er soll mindestens 13 Milliarden Dollar erreichen, nach zuvor rund 12,4 Milliarden. Konzernchef Henrique Braun verwies auf die anhaltende Dynamik und kündigte weitere Investitionen in Marken, Mitarbeiter und Fähigkeiten an. Die UBS erhöhte ihr Kursziel nach den Zahlen von 104 auf 106 Dollar und bestätigte ihre Kaufempfehlung.



    Coca-Cola

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    ISIN:US1912161007WKN:850663
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    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 91,73USD auf NYSE (29. Oktober 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.




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