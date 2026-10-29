Draegerwerk legt zu: Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten höher
Mehr Aufträge, mehr Umsatz, höheres Ergebnis: Dräger legt in den ersten neun Monaten 2026 zu. Trotz Zollbelastungen hält der Konzern an seiner Jahresprognose fest.
Foto: Drägerwerk AG
- Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 währungsbereinigt um 3,6 % auf 2.673,5 Mio. Euro; besonders stark war das Wachstum in Deutschland und der Sicherheitstechnik.
- Der Umsatz erhöhte sich währungsbereinigt um 5,3 % auf 2.453,9 Mio. Euro. Beide Segmente legten zu: Medizintechnik um 4,4 %, Sicherheitstechnik um 6,5 %.
- Das EBIT stieg von 77,1 auf 111,8 Mio. Euro; die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,3 auf 4,6 %.
- Das Ergebnis profitierte von 27,9 Mio. Euro an Zollrückerstattungen. Zugleich fielen 25,8 Mio. Euro US-Zollaufwendungen an, die nach aktueller Rechtslage nicht erstattungsfähig sind.
- Im dritten Quartal wuchs der Auftragseingang währungsbereinigt um 7,0 %, während das EBIT gegenüber dem Vorjahresquartal von 56,7 auf 48,0 Mio. Euro zurückging.
- Dräger bestätigt die Jahresprognose 2026: währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 6 % und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 %.
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 104,10EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.393,05PKT (+0,09 %).
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