HSBC mit Gewinnsprung, Porsche im Umbau: Anleger bleiben skeptisch

HSBC hat im dritten Quartal den Vorsteuergewinn um 32 Prozent auf 9,63 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die britische Großbank profitierte vor allem davon, dass eine im Vorjahreszeitraum verbuchte Rechtsrückstellung von 1,4 Milliarden Dollar nicht erneut anfiel. Auch höhere Erträge und geringere Kreditausfälle stützten das Ergebnis. Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte wuchs der Vorsteuergewinn laut Unternehmen um rund zehn Prozent auf zehn Milliarden Dollar. Die Betriebskosten sanken nominell um zwölf Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar; ohne den Rückstellungseffekt legten sie wegen Inflation und höherer Technologieausgaben jedoch zu. Der Umsatz stieg von 17,8 auf 18,6 Milliarden Dollar. Anleger zeigten sich dennoch enttäuscht. Analysten hatten sowohl beim Vorsteuergewinn mit 9,69 Milliarden Dollar als auch beim Umsatz mit 18,93 Milliarden Dollar mehr erwartet. Die HSBC-Aktie verlor in Hongkong zeitweise über sechs Prozent und notierte bei 133,60 Hongkong-Dollar. Seit dem Rekordhoch im August hat sie mehr als ein Fünftel eingebüßt, liegt seit Jahresbeginn aber weiterhin knapp im Plus. Die Bank kündigte einen Aktienrückkauf von bis zu einer Milliarde Dollar bis Jahresende an und zahlt eine dritte Zwischendividende von zehn US-Cent je Aktie. Sie bestätigte ihre Ziele: Für 2026 erwartet HSBC mindestens 46 Milliarden Dollar Zinsüberschuss. Von 2026 bis 2028 soll die bereinigte Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital mindestens 17 Prozent betragen.

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