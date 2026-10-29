HSBC mit Gewinnsprung, Porsche im Umbau: Anleger bleiben skeptisch
HSBC hat im dritten Quartal den Vorsteuergewinn um 32 Prozent auf 9,63 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die britische Großbank profitierte vor allem davon, dass eine im Vorjahreszeitraum verbuchte Rechtsrückstellung von 1,4 Milliarden Dollar nicht erneut anfiel. Auch höhere Erträge und geringere Kreditausfälle stützten das Ergebnis. Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte wuchs der Vorsteuergewinn laut Unternehmen um rund zehn Prozent auf zehn Milliarden Dollar. Die Betriebskosten sanken nominell um zwölf Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar; ohne den Rückstellungseffekt legten sie wegen Inflation und höherer Technologieausgaben jedoch zu. Der Umsatz stieg von 17,8 auf 18,6 Milliarden Dollar.
Anleger zeigten sich dennoch enttäuscht. Analysten hatten sowohl beim Vorsteuergewinn mit 9,69 Milliarden Dollar als auch beim Umsatz mit 18,93 Milliarden Dollar mehr erwartet. Die HSBC-Aktie verlor in Hongkong zeitweise über sechs Prozent und notierte bei 133,60 Hongkong-Dollar. Seit dem Rekordhoch im August hat sie mehr als ein Fünftel eingebüßt, liegt seit Jahresbeginn aber weiterhin knapp im Plus. Die Bank kündigte einen Aktienrückkauf von bis zu einer Milliarde Dollar bis Jahresende an und zahlt eine dritte Zwischendividende von zehn US-Cent je Aktie. Sie bestätigte ihre Ziele: Für 2026 erwartet HSBC mindestens 46 Milliarden Dollar Zinsüberschuss. Von 2026 bis 2028 soll die bereinigte Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital mindestens 17 Prozent betragen.
Bei Porsche zeichnet sich trotz schwacher Nachfrage eine Stabilisierung der Rendite ab. In den ersten neun Monaten 2026 sank der Umsatz um sechs Prozent auf 25,28 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte 1,74 Milliarden Euro, nach lediglich 40 Millionen im Vorjahreszeitraum, der von hohen Abschreibungen und Kosten für den Personalabbau belastet war. Die Auslieferungen gingen allerdings um 16 Prozent auf 178.532 Fahrzeuge zurück. Schwaches China-Geschäft, US-Zölle und geringere Nachfrage nach elektrischen Sportwagen bremsen den Absatz. Die operative Rendite von 6,9 Prozent liegt dennoch innerhalb der Jahresprognose von 5,5 bis 7,5 Prozent.
Der neue Vorstandschef Michael Leiters soll die Ertragskraft des Sportwagenbauers stärken. Porsche will künftig auch bei weniger als 200.000 produzierten Fahrzeugen die Gewinnschwelle erreichen. Dafür sollen 9.000 Stellen wegfallen, darunter besonders viele im Management. Zugleich plant das Unternehmen höhere Preise für seine Spitzenmodelle und will den Anteil teurer Luxusfahrzeuge deutlich ausbauen. Mittelfristig strebt Porsche eine operative Umsatzrendite von zehn bis 15 Prozent an. Der Weg dorthin bleibt anspruchsvoll: Seit dem Börsengang 2022 hat sich der Aktienkurs halbiert. Analysten sind überwiegend zurückhaltend; das durchschnittliche Kursziel beträgt 46,72 Euro. Am Dienstag legte die Aktie im frühen Frankfurter Handel dennoch zu.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 15,57EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
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