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    AIXTRON profitiert: KI-Boom treibt Aufträge kräftig an

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    KI als Wachstumsmotor: AIXTRON verzeichnet im dritten Quartal 2026 einen kräftigen Auftragsschub und steigende Margen. Der prall gefüllte Auftragsbestand stärkt den Ausblick auf 2027.

    AIXTRON profitiert: KI-Boom treibt Aufträge kräftig an
    Foto: AIXTRON
    • Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 122 % auf 274,9 Mio. Euro. Treiber war vor allem die KI-bedingte Nachfrage nach Anlagen für optische Kommunikation; Optoelektronik stellte rund 68 % des Anlagenauftragseingangs.
    • Der Anlagenauftragsbestand erreichte 549,4 Mio. Euro – 92 % mehr als ein Jahr zuvor – und bietet laut AIXTRON Umsatzvisibilität bis weit ins Jahr 2027.
    • Der Q3-Umsatz legte um 54 % auf 183,6 Mio. Euro zu. Für die ersten neun Monate lag der Umsatz mit 358,1 Mio. Euro 3 % unter dem Vorjahreswert.
    • Die Profitabilität verbesserte sich im dritten Quartal deutlich: Die Bruttomarge stieg auf 48 % und die EBIT-Marge auf 31 %; das EBIT erreichte 56,7 Mio. Euro.
    • AIXTRON bestätigt die Jahresprognose 2026: Umsatz von 560 Mio. Euro ± 30 Mio. Euro, Bruttomarge von rund 42 % und EBIT-Marge von 17–20 %. Der Produktionshochlauf sowie der neue Standort in Malaysia verlaufen planmäßig.
    • Der Free Cashflow der ersten neun Monate stieg auf 289,9 Mio. Euro, vor allem dank höherer Kundenvorauszahlungen. AIXTRON sieht zudem Anzeichen für eine Erholung der GaN- und SiC-Leistungselektronik und erwartet starkes Wachstum 2027.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei AIXTRON ist am 29.10.2026.

    Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,26EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.438,13PKT (-0,21 %).


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