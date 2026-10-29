Boeing wächst und verdient operativ wieder – doch der Verlust bleibt

Deutlich besser entwickelte sich das operative Ergebnis. Boeing verbuchte einen operativen Gewinn von 354 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 4,8 Milliarden Dollar angefallen war. Der operative Cashflow erreichte knapp 1,5 Milliarden Dollar, der freie Cashflow 464 Millionen. Dazu trugen auch zeitliche Effekte beim Betriebskapital bei. Belastend wirkten dagegen Zahlungen von rund 700 Millionen Dollar im Zusammenhang mit einer Einigung mit dem US-Justizministerium.

Boeing hat im dritten Quartal 2026 bei Umsatz und Cashflow Fortschritte erzielt. Der US-Flugzeugbauer steigerte seine Erlöse im Jahresvergleich um vier Prozent auf 24,2 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich stand jedoch weiterhin ein Verlust: Das Minus betrug 116 Millionen Dollar beziehungsweise 0,26 Dollar je Aktie. An der Börse fiel die Reaktion verhalten aus. Die Aktie gewann nach Veröffentlichung der Zahlen knapp ein Prozent und notierte bei 189,96 Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein besonders starkes Signal liefert der Auftragsbestand: Er wuchs auf den Rekordwert von 745 Milliarden Dollar und umfasst mehr als 6.300 Verkehrsflugzeuge. Im Quartal lieferte Boeing 161 Maschinen aus und erhielt netto 300 neue Bestellungen. Dennoch blieb die Sparte Commercial Airplanes unter Druck. Ihr Umsatz sank um drei Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar. Höhere erwartete Produktions- und Lieferkettenkosten sowie eine ungünstigere Zusammensetzung der Auslieferungen belasteten das Geschäft.

Bei der 737-Familie meldete der Konzern Fortschritte im Zulassungsverfahren. Die US-Luftfahrtbehörde FAA erteilte der 737-7 im Quartal eine ergänzte Musterzulassung; für die 737-10 folgte die Zulassung im Oktober. Boeing arbeitet zugleich daran, die Produktion der 737 auf 47 Flugzeuge pro Monat zu stabilisieren. Konzernchef Kelly Ortberg verwies auf die Zulassungen als wichtigen Schritt, betonte aber, Sicherheit, Qualität und eine disziplinierte Umsetzung blieben vorrangig.

Zuwächse kamen aus dem Rüstungsgeschäft und dem Servicebereich. Defense, Space & Security steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar; der operative Gewinn erhöhte sich auf 492 Millionen. Darin enthalten war ein Veräußerungsgewinn von 252 Millionen Dollar aus dem Verkauf von HRL Laboratories. Zusätzlich wählte die US-Marine Boeing für Entwicklung und Bau ihres Kampfjets der nächsten Generation, F/A-XX. Der Auftrag ist noch nicht im Auftragsbestand enthalten, solange Auswahl und Prüfung nicht abgeschlossen sind. Der Serviceumsatz stieg um vier Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar.

Jefferies senkte nach den Quartalszahlen das Kursziel von 265 auf 230 Dollar, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies auf den späteren Zeitplan für Boeings Ziel, 2029 einen Barmittelzufluss von zehn Milliarden Dollar zu erreichen: Dieser werde nun ein Jahr später als erwartet angepeilt. Als Grund nannte sie niedrigere Ziele für Flugzeugauslieferungen. Boeing verbessert damit zwar seine operative Entwicklung, muss aber weiterhin beweisen, dass höhere Produktion und Cashflows dauerhaft erreichbar sind.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 167,1USD auf NYSE (29. Oktober 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.