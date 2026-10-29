JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 9,50 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Der Fokus sei allerdings auf 2027 mit dem bestätigten Ausblick und positiven Free-Cashflow-Signalen gerichtet worden. Den Kurssprung der Aktien sollten die Anleger allerdings noch nicht überinterpretieren./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 4,212EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,00 $ , was eine Steigerung von +90,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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