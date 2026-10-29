UBS steigert Vorsteuergewinn um 27 Prozent – CS-Umbau auf Kurs

Die Erträge erhöhten sich um fünf Prozent auf 13,35 Milliarden Dollar. Zugleich sank der Aufwand um knapp zwei Prozent auf 9,65 Milliarden Dollar. Rückenwind kam insbesondere aus der globalen Vermögensverwaltung: Dort gewann die UBS netto 55,1 Milliarden Dollar an neuem Kundenvermögen. Über Vermögensverwaltung und Asset Management hinweg kamen zudem Kundenzusagen von 12,5 Milliarden Dollar hinzu. Das gesamte verwaltete Vermögen blieb mit etwas mehr als 7,3 Billionen Dollar gegenüber dem Vorquartal jedoch nahezu unverändert. Im Asset Management verzeichnete die Bank Nettoabflüsse von 5,1 Milliarden Dollar.

Die UBS hat im dritten Quartal ihren Gewinn deutlich gesteigert und den Umbau nach der Übernahme der Credit Suisse weiter vorangebracht. Der Vorsteuergewinn legte um 27 Prozent auf 3,59 Milliarden US-Dollar zu. Bereinigt um Restrukturierungskosten meldete die Bank einen Vorsteuergewinn von 4,1 Milliarden Dollar, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Reingewinn stieg um acht Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse lagen insgesamt weitgehend im Rahmen der Erwartungen; das bereinigte Vorsteuerergebnis übertraf die Analystenschätzungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei der Integration der Credit Suisse sieht sich die UBS auf Kurs. Der wesentliche Teil des Zusammenschlusses soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein; nach Angaben der Bank laufen derzeit die letzten Umsetzungsschritte. Bislang seien gegenüber 2022 brutto 13,2 Milliarden Dollar an Einsparungen erreicht worden. Das Ziel für die kumulierten Kostensenkungen bis Jahresende hob die UBS von 13,5 auf 13,7 Milliarden Dollar an. Der Konzern treibt damit den Abbau von Doppelstrukturen und die Zusammenführung der Geschäfte weiter voran.

Auch die Kapitalausstattung verbesserte sich. Die harte Kernkapitalquote, ein Maß für die Widerstandsfähigkeit einer Bank, stieg im Vergleich zum Vorquartal von 14,4 auf 14,7 Prozent. Konzernchef Sergio Ermotti verwies auf das breit aufgestellte globale Geschäftsmodell und die konsequente Umsetzung der Strategie. Die UBS wolle an ihrer weltweiten und regionalen Präsenz festhalten. Zugleich warnte die Bank vor erhöhter makroökonomischer Volatilität, geopolitischen Spannungen und politischer Unsicherheit. Für das vierte Quartal rechnet sie zudem saisonbedingt mit geringeren Transaktionsvolumen.

Die UBS-Aktie startete in Frankfurt mit einem leichten Plus in den Handel und notierte um 8.16 Uhr MESZ 0,65 Prozent höher bei 41,83 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie rund ein Viertel zugelegt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm über drei Milliarden Dollar soll bis zu den Ergebnissen für das vierte Quartal abgeschlossen sein. Im Februar 2027 will die Bank ihre Pläne zur Kapitalrückführung an die Aktionäre für das Jahr bekanntgeben. Zur politischen Debatte in der Schweiz über mögliche strengere Kapitalanforderungen kündigte sie an, sich weiterhin konstruktiv einzubringen.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 41,91EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.