BASF hebt Prognose an – doch das Schlussquartal verunsichert Anleger

Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis auf 1,64 Milliarden Euro, nach 1,43 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs beruhte vor allem auf einer besseren Entwicklung im Kerngeschäft. Der Umsatz legte um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro zu, gestützt durch höhere Preise und Absatzmengen. Der den BASF-Aktionären zurechenbare Nettogewinn entwickelte sich dagegen rückläufig: Er sank unter anderem wegen Restrukturierungskosten um knapp zehn Prozent auf 155 Millionen Euro.

BASF geht nach einem überraschend starken dritten Quartal mit höheren Erwartungen ins Jahresende. Der Chemiekonzern erhöhte seine Prognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2026 auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Spanne bei 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro gelegen. Im Vorjahr erzielte BASF 6,6 Milliarden Euro. Die neue Zielmarke liegt nahe an der durchschnittlichen Analystenerwartung von 7,6 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz der angehobenen Jahresprognose reagierte die Börse verhalten. Die BASF-Aktie verlor am Mittwochmittag 0,7 Prozent. Analysten verwiesen auf den Ausblick für das Schlussquartal: Die aktualisierte Prognose könne ein Ergebnis im vierten Quartal bedeuten, das unter den derzeitigen Markterwartungen liege. Damit richtet sich der Blick der Anleger weniger auf die starke zurückliegende Periode als auf die Frage, ob sich die Ertragskraft bis Jahresende behaupten lässt.

Beim freien Cashflow hält BASF an der Spanne von 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro für 2026 fest. Im Vorjahr waren es rund 1,3 Milliarden Euro. Analysten erwarten im Durchschnitt bereits einen Wert am oberen Ende der Prognosespanne.

Parallel zum operativen Geschäft setzt BASF das Aktienrückkaufprogramm fort. Vom 19. bis 23. Oktober erwarb der Konzern 742.191 eigene Aktien über Xetra und weitere Handelssysteme. Die ausgewiesenen volumengewichteten Durchschnittskurse lagen je nach Handelstag und Börsenplatz zwischen rund 52,13 und 52,72 Euro. Seit dem Start des Programms am 3. August summiert sich der Rückkauf auf 7.240.102 Aktien.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die strategische Perspektive: In einer Studie bewertet Parmantier & Cie. eine mögliche Kombination von BASF und Evonik als Chance, eine größere Spezialchemieplattform zu schaffen. Das Haus empfiehlt BASF zum Kauf und nennt ein Kursziel von 61 Euro. Ein illustratives Szenario veranschlagt für 2029 ein gemeinsames EBITDA von 11,8 Milliarden Euro. BASF-Chef Markus Kamieth sprach sich grundsätzlich für eine Konsolidierung der europäischen Chemiebranche aus, betonte aber finanzielle Disziplin. Eine Transaktion ist damit weder bestätigt noch angekündigt; die Studie beschreibt Analystenannahmen, keine Unternehmensprognose.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 52,80EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.