Symrise wächst stärker als erwartet – Aktie verliert trotzdem 10 Prozent

Von Juli bis September stieg der Umsatz aus eigener Kraft um 5,3 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro. Einschließlich Wechselkurs- und Übernahmeeffekten betrug das Plus 7,2 Prozent. In den ersten neun Monaten erreichte Symrise einen Konzernumsatz von 3,85 Milliarden Euro; organisch lag das Wachstum bei drei Prozent. Das Quartal profitierte von einer soliden Nachfrage und einer günstigeren Vergleichsbasis als im Vorjahr. Das Wachstum war nach Unternehmensangaben vor allem volumengetrieben.

Der Duft- und Aromastoffhersteller Symrise hat im dritten Quartal das Wachstum beschleunigt und die Markterwartungen beim Umsatz übertroffen. Die Börse reagierte dennoch enttäuscht: Die Aktie verlor am Mittwoch zeitweise rund zehn Prozent und notierte zuletzt bei 90,28 Euro. Anleger hatten nach dem jüngsten Kursanstieg offenbar auf ein stärkeres Ergebnis und einen optimistischeren Ausblick gesetzt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beide Geschäftsbereiche trugen zur Entwicklung bei. Taste, Nutrition & Health steigerte den Umsatz organisch um 5,2 Prozent auf 790 Millionen Euro. Besonders gefragt waren natürliche Rohstoffe für Lebensmittel und Getränke: Die Division Naturals wuchs zweistellig. Auch süße Aromen und herzhafte Produkte legten zu. Das Geschäft mit Zusätzen für Heimtiernahrung kehrte mit einem niedrigen einstelligen Plus zum organischen Wachstum zurück. Eine anhaltende Normalisierung der Preise bremste allerdings die Sparte Pet Nutrition.

Im Bereich Scent & Care stieg der organische Umsatz um 5,6 Prozent auf 520 Millionen Euro. Verbraucherduftstoffe entwickelten sich kräftig, während auch Pflege- und Wellnessprodukte wieder wuchsen. Zweistellige Zuwächse erzielten unter anderem Wirkstoffe und Probiotika. Regional war der Raum Asien-Pazifik mit zweistelligem Wachstum am dynamischsten; auch Lateinamerika legte stark zu. Nordamerika entwickelte sich solide, Europa, Afrika und der Nahe Osten moderat.

Die Jahresprognose bestätigte Symrise. Für 2026 erwartet der Konzern organisches Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent, nun nahe der Mitte dieser Spanne. Im vierten Quartal dürfte sich das Wachstum wegen einer höheren Vorjahresbasis verlangsamen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 21,5 und 22,5 Prozent liegen, voraussichtlich aber in der unteren Hälfte. Als Grund nennt das Unternehmen Investitionen in IT, Innovation und Personal. Die bereinigte Business-Free-Cashflow-Marge soll mehr als 14 Prozent erreichen.

Analysten sehen den Umsatzwert zwar über den Erwartungen, äußerten aber Zweifel an der Preisentwicklung und dem Ausblick. Die DZ Bank bekräftigte ihre Kaufempfehlung und verwies auf einen Konsensvergleich, der aus ihrer Sicht nicht ohne Weiteres mit dem Wettbewerber Givaudan vergleichbar sei. Die starke Kursreaktion spiegele vor allem wider, dass Symrise die hohen Erwartungen nach der vorherigen Aktienrally nicht übertroffen habe.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 90,00EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.