ING steigert Gewinn geringer als gedacht - Stellenabbau und Aktienrückkauf

Bankchef Steven van Rijswijk sieht die Bank auf gutem Weg zu ihren im Juli angehobenen Jahreszielen. Zudem will das Institut bis zu 1,9 Milliarden Euro für eine Dividende und den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Für die Beschäftigten gibt es schlechtere Nachrichten: Die Bank will im Großkundengeschäft 400 Arbeitsplätze abbauen.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING hat im Sommer trotz deutlich höherer Zinseinnahmen nicht so stark zugelegt wie erwartet. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus im dritten Quartal 1,85 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Experten hatten mit einem Gewinn von etwas mehr als zwei Milliarden Euro gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im dritten Quartal steigerte die ING ihre Erträge im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss sprang sogar um 15 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, und auch Provisionen und Gebühren brachten mehr ein als im Vorjahreszeitraum. Allerdings sanken die sonstigen Erträge deutlich.

Zudem legte die Bank mit 403 Millionen Euro fast ein Viertel mehr Geld für faule Kredite zurück, und auch die Betriebskosten gingen nach oben. Dadurch stieg der Gewinn nicht so stark wie von Analysten erwartet.

Für 2026 erwartet Rijswijk insgesamt weiterhin Erträge von mehr als 24,5 Milliarden Euro. Dabei soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital die Marke von 15 Prozent übersteigen. In den ersten neun Monaten des Jahres lag sie bei 15,6 Prozent./stw/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 29,00 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ING Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +5,84 %/+29,74 % bedeutet.



