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    Erste Laborergebnisse für Pilotanlage deutlich besser als erwartet mit 4,6 g/t Gold

    Rockstone News - Tocvan

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    Rockstone News - Tocvan - Erste Laborergebnisse für Pilotanlage deutlich besser als erwartet mit 4,6 g/t Gold
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

     

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    Erste Halden („stockpiles“) mit Material aus den Schürfgräben („trenches“) auf dem genehmigten Pilotgelände / IRW-Press / Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

     

    Heute hat Bei Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) die ersten Laborergebnisse aus 3 Schürfgräben veröffentlicht. Das Erz daraus liegt bereits auf Halde und ist für die Pilotmine bestimmt. Spitzenwert: 24,4 g/t Gold.

     

    Noch aussagekräftiger ist aber eine Zahl, die so nicht in der Pressemitteilung steht: Der nach Tonnage gewichtete Durchschnitt der Proben aus allen 3 Gräben, die zusammen rund 6.000 Tonnen umfassen. Und dieser übertrifft den Plan deutlich.

     

    Gewichtet man die Probendurchschnitte nach der Tonnage der Halden, ergibt sich ein Durchschnitt von rund 2,1 g/t Gold. Sie liegt rund 70% über den 1,2 g/t Gold, mit denen Tocvan die Pilotmine kalkuliert hat (rückblickend eine vorsichtige Annahme).

     

    Tocvan CEO Christopher Gordon kommentierte in der heutigen News: „Diese ersten Grabenergebnisse stützen unsere Gehaltserwartungen für die Pilotmine. Hochgradige Proben aus der Main Zone, darunter bis zu 24,4 g/t Gold in Graben 19, sowie die Entdeckung einer neuen mineralisierten Zone 1,3 km weiter östlich mit bedeutenden Silbergehalten unterstreichen das oberflächennahe Potenzial in ganz Gran Pilar. Mit rund 6.000 Tonnen auf Halde aus diesen Gräben und weiteren ausstehenden Grabenergebnissen gewinnen wir an Schwung auf dem Weg zum geplanten 2026-Pilotbetrieb.“

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

     

    https://www.rockstone-news.de/tocvan-erste-laborergebnisse-pilotanlage ...

     

    Unternehmensdetails

     

    Tocvan Ventures Corp.

    Suite 1150 Iveagh House

    707 – 7th Avenue S.W.

    Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

    Telefon: +1 403 668 7855

    Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

    www.tocvan.com

    ISIN: CA88900N1050

    Aktien im Markt: 79.552.014

     

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    Kanada Symbol (CSE): TOC

    Aktueller Kurs: 0,65 CAD (28.10.2026)

    Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

     

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    Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

    Aktueller Kurs: 0,38 EUR (28.10.2026)

    Marktkapitalisierung: 30 Mio. EUR

     

    Stephan Bogner

     

    Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

     

    Kontakt

    Rockstone News & Research

    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

    Müligässli 1, 8598 Bottighofen

    Schweiz

    Telefon: +41-71-5896911

    Email: info@rockstone-news.de

     

    Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche und in Rücksprache mit einem Finanzberater getroffen werden. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.

     



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