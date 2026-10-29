Gold unter Druck -0,80 % in 24h

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,48 % 1 Monat -2,07 % 3 Monate +0,04 % 1 Jahr +1,71 %

Mit einem Rückgang vonsteht der Goldpreis bei 4.035,09. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.967,18USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.035,09USD ein Wert von 5.085,59USD geworden – ein Gewinn von +1,71 %.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.