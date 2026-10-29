Ein einziges Trauerspiel

Die Abwärtsbewegung der Aktie lässt sich in mehreren Etappen nachzeichnen. Der Abwärtstrend begann Ende Juni 2025 bei 134,12 US-Dollar. Von dort ging es zunächst abwärts bis auf die Unterstützungslinie um 82,00 US-Dollar. Ab April dieses Jahres fiel der Kurs weiter auf das vorherige Hoch aus dem Jahr 2021 bei 70,00 US-Dollar. In dieser Woche markierte die Aktie einen vorläufigen Tiefstand von 61,55 US-Dollar.

Mit dem jüngsten Rutsch unter die Stabilisierungsmarke von ca. 62,00 US-Dollar liegt das nächste Ziel nach unten (die nächste Unterstützung) nun im Bereich von 50,00 US-Dollar.

Für Anleger und Trader ergeben sich aktuell zwei mögliche Entwicklungen:

Das Abwärtsszenario (Bären-Szenario): Trotz des bereits deutlichen Kursverfalls könnten Anleger, die auf weiter fallende Kurse setzen (Short-Positionen), auch vom letzten Abschnitt der Talfahrt noch überproportional profitieren.

Das Erholungsszenario (Chance auf Turnaround): Schafft die Aktie bis zum Ende der Woche doch noch die Kehrtwende zurück über die Marke von 62,00 US-Dollar, wäre eine kurze Gegenbewegung nach oben möglich.

Mögliche Ziele einer Erholung: Erst der Bereich um 70,00 US-Dollar und im besten Fall der 200-Wochen-Durchschnitt bei 76,87 US-Dollar.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 60,80 US-Dollar

Kursziel : 50,00 US-Dollar

Renditechance via DN61CZ : 110 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Netflix Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN61JJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,88 - 0,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51,8236 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 51,8236 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 61,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,21 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN61CZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,80 - 0,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 70,5044 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 70,5044 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 61,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 50,00 US-Dollar Hebel: 6,72 Kurschance: + 110 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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