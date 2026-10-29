Bestätigung auf Wochenbasis entscheidend

Nachdem die Aktie ihr Rekordhoch bei 498,83 US-Dollar (sowie das davor ausgebildete Hoch von 2024 bei 488,54 US-Dollar) erreicht hatte, legte sie eine gesunde Pause ein. In drei Wellen korrigierte der Kurs nach unten bis auf 297,38 US-Dollar, wo der längerfristige Aufwärtstrend Halt bot. Seit Ende Juli zeigt die Tendenz wieder deutlich nach oben, was den Kurs am Dienstag sogar über den zuletzt etablierten Abwärtstrend befördert hat. Fließt weiterhin frisches Kapital in das Papier, lassen sich zwei Szenarien für die Zukunft zeichnen:

Langfristiges Potenzial: Da der vergangene Abwärtstrend die Form einer sogenannten „bullischen Flagge“ aufweist (ein klassisches Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends), könnten mittelfristig sogar neue Rekordstände im Bereich um 600,00 US-Dollar anstehen.

Das Risiko-Szenario:

Nach unten hin ist der Bereich um 300,00 US-Dollar extrem wichtig. Erst ein deutlicher Rutsch unter diese Marke würde größere Verkäufe nach sich ziehen. In diesem Fall drohen Abgaben in Richtung 257,75 US-Dollar und darunter bis in den Bereich von 227,63 US-Dollar.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 403,83 US-Dollar

Kursziele : 422,94 und 453,40 US-Dollar

Renditechance via DN6YJM : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6YJM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,33 - 4,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 357,0351 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 357,0351 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 403,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 453,40 US-Dollar Hebel: 8,38 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1KGN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,34 - 4,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 451,1013 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 451,1013 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 403,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,31 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.