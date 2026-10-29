Heftiger Rückgang Silber verliert -2,09 %

-2,09 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,08 % 1 Monat -13,03 % 3 Monate -7,74 % 1 Jahr +10,94 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 52,85. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,15756USD. Heute steht er bei 52,85USD. Das Investment wäre auf 22.822,1USD gewachsen – eine Steigerung von +128,22 %.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.