Evotec legt Neunmonatszahlen vor: Termin am 5. November 2026
Zahlen, Einblicke, Ausblick: Evotec präsentiert am 5. November 2026 seine Neunmonatsergebnisse. Webcast und Telefonkonferenz zum Geschäftsverlauf starten um 14 Uhr MEZ.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec SE veröffentlicht am Donnerstag, dem 5. November 2026, die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026 und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf.
- Dazu veranstaltet das Unternehmen einen Webcast und eine Telefonkonferenz; beide finden um 14:00 Uhr MEZ statt.
- Die Telefonkonferenz wird auf Englisch abgehalten.
- Für Webcast und Telefonkonferenz ist eine vorherige Anmeldung über die jeweiligen Links erforderlich; die Einwahldaten zur Telefonkonferenz werden per Bestätigungs-E-Mail versandt.
- Die Präsentation soll kurz vor der Veranstaltung verfügbar sein; eine Aufzeichnung des Webcasts wird anschließend auf der Evotec-Website bereitgestellt.
- Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen mit rund 4.500 Mitarbeitenden und über 100 eigenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten; das Unternehmen arbeitet unter anderem mit allen 20 führenden Pharmaunternehmen zusammen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9720EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,44 % im Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9880EUR das entspricht einem Plus von +0,54 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.457,15PKT (+0,35 %).
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