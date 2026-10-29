🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    Evotec legt Neunmonatszahlen vor: Termin am 5. November 2026

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahlen, Einblicke, Ausblick: Evotec präsentiert am 5. November 2026 seine Neunmonatsergebnisse. Webcast und Telefonkonferenz zum Geschäftsverlauf starten um 14 Uhr MEZ.

    Evotec legt Neunmonatszahlen vor: Termin am 5. November 2026
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec SE veröffentlicht am Donnerstag, dem 5. November 2026, die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026 und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf.
    • Dazu veranstaltet das Unternehmen einen Webcast und eine Telefonkonferenz; beide finden um 14:00 Uhr MEZ statt.
    • Die Telefonkonferenz wird auf Englisch abgehalten.
    • Für Webcast und Telefonkonferenz ist eine vorherige Anmeldung über die jeweiligen Links erforderlich; die Einwahldaten zur Telefonkonferenz werden per Bestätigungs-E-Mail versandt.
    • Die Präsentation soll kurz vor der Veranstaltung verfügbar sein; eine Aufzeichnung des Webcasts wird anschließend auf der Evotec-Website bereitgestellt.
    • Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen mit rund 4.500 Mitarbeitenden und über 100 eigenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten; das Unternehmen arbeitet unter anderem mit allen 20 führenden Pharmaunternehmen zusammen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9720EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,44 % im Plus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9880EUR das entspricht einem Plus von +0,54 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.457,15PKT (+0,35 %).


    Evotec

    -0,14 %
    +4,84 %
    +3,75 %
    -15,07 %
    -57,39 %
    -81,44 %
    -92,77 %
    -41,47 %
    -80,09 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
    Evotec direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Evotec legt Neunmonatszahlen vor: Termin am 5. November 2026 Zahlen, Einblicke, Ausblick: Evotec präsentiert am 5. November 2026 seine Neunmonatsergebnisse. Webcast und Telefonkonferenz zum Geschäftsverlauf starten um 14 Uhr MEZ.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     