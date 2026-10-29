FINEXITY Group Beats Budget by Wide Margin After First Nine Months of 2026
FINEXITY Group and Effecta beat revenue and EBITDA targets in the first nine months of 2026, with preliminary pro forma revenue reaching €7.31 million.
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- In the first nine months of 2026, FINEXITY Group and Effecta generated approximately **€7.31 million in pro forma revenue**, 18.8% above budget.
- Group EBITDA was approximately **–€2.46 million**, 21.1% better than planned.
- The **Infrastructure** unit recorded approximately **€5.51 million in revenue** and **–€1.52 million EBITDA**.
- The **Capital Markets** unit generated approximately **€1.80 million in revenue** and **–€0.94 million EBITDA**; the figures confirm that significant business volume came in the second half of the year.
- Excluding Effecta, Finexity AG reported approximately **€2.10 million in revenue** and **–€2.60 million EBITDA**, which reflects planned upfront investment for expansion.
- Figures are **preliminary and unaudited** and include Effecta on a pro forma basis, as if acquired on 1 January 2026; the planned 90.1% acquisition remains subject to BaFin approval.
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