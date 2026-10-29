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    Weniger Autos, mehr Gewinn: Porsche hält an seiner Strategie fest

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    Weniger Autos, mehr Gewinn: Porsche hält an seiner Strategie fest
    Foto: Marijan Murat - dpa

    ### Porsche setzt auf Wert statt Volumen

    Porsche hält trotz sinkender Auslieferungen an seiner strategischen Neuausrichtung fest und bestätigt die Jahresprognose. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte der Sportwagenhersteller einen Umsatz von 25,28 Milliarden Euro, 5,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Kundenauslieferungen gingen deutlich stärker zurück: um 16 Prozent auf 178.532 Fahrzeuge. Das operative Ergebnis stieg dagegen auf 1,74 Milliarden Euro, nach 40 Millionen Euro im Vorjahr. Die operative Umsatzrendite erreichte 6,9 Prozent.

    Der kräftige Ergebnisanstieg ist allerdings auch vor dem Hintergrund hoher Belastungen im Vorjahr zu sehen. Damals hatte Porsche 2,7 Milliarden Euro für die strategische Neuausrichtung aufgewendet, in den ersten neun Monaten 2026 waren es rund 500 Millionen Euro. Zugleich stützten ein höherer Anteil margenstarker Modelle sowie positive Preis- und Mixeffekte die Profitabilität. Die EBITDA-Marge im Automobilgeschäft verbesserte sich auf 17,3 Prozent, verglichen mit 11,9 Prozent ein Jahr zuvor. Porsche verfolgt damit weiter eine „Value-over-Volume“-Strategie: Ertrag und Nachfrage sollen Vorrang vor möglichst hohen Stückzahlen haben.

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    Auch der Netto-Cashflow im Automobilgeschäft legte zu und erreichte 2,50 Milliarden Euro nach 1,34 Milliarden Euro. Die Marge stieg auf 11,3 Prozent. Wesentlicher Treiber war der Verkauf der Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group. Der Abschluss der Transaktion brachte dem Konzern 984 Millionen Euro an Zahlungsmitteln und einen Veräußerungsgewinn von 593 Millionen Euro. Zugleich belasteten Sonderfaktoren den Mittelzufluss: Dazu zählten 100 bis 200 Millionen Euro für die Neuausrichtung, 250 Millionen Euro für die Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen sowie 200 Millionen Euro an liquiditätswirksamen US-Zöllen. Die Netto-Liquidität stieg zum Quartalsende auf 8,23 Milliarden Euro.

    Regional bleibt Nordamerika mit 56.088 ausgelieferten Fahrzeugen der größte Absatzmarkt. In China ist das Geschäft weiterhin schwierig; Porsche stellt dort laut Mitteilung die langfristige Markenentwicklung über kurzfristige Volumenziele. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge sank auf 21,7 Prozent, nach 23,1 Prozent. Im Vorjahr hatte der Hochlauf des elektrischen Macan die Quote besonders stark angehoben.

    Zur Fokussierung auf das Kerngeschäft zählt neben dem Verkauf der Rimac-Beteiligungen auch die geplante Veräußerung der IT-Beratung MHP an Tata Consultancy Services. Der Abschluss wird innerhalb der kommenden zwölf Monate erwartet. Porsche will zugleich mit der Strategie „Sportwagenschmiede ’35“ neue Produkte und Technologien entwickeln. Für 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit 35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und einer operativen Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. JPMorgan bewertete das Quartal als ordentlich und bestätigte die Einstufung „Overweight“ sowie ein Kursziel von 50 Euro.



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