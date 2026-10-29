🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Vonovia senkt Prognose: Aktie vor historischem Tief!

    Brechen jetzt alle Dämme?

    4997 Aufrufe 4997 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der angeschlagene Immobilienkonzern Vonovia senkt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr und blickt auch für 2027 weniger zuversichtlich in die Zukunft.

    Für Sie zusammengefasst
    Brechen jetzt alle Dämme? - Vonovia senkt Prognose: Aktie vor historischem Tief!
    Foto: Marcel Kusch/dpa

    Vonovia-Krise spitzt sich zu: Jetzt drohen neue Allzeittiefs!

    Nach bereits monatelangen Kursverlusten und einer miserablen Jahresbilanz von -38,2 Prozent spitzt sich die Krise der Vonovia-Aktie am Donnerstag zu. In der Vorbörse notierte das Papier mit einem Minus von rund 4 Prozent – nur wenig mehr und es droht der niedrigste Stand aller Zeiten!

    Für die neuerlichen Kursverluste gibt es gute Gründe, denn das Unternehmen hat am Mittwochabend seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und einen mageren Ausblick auf 2027 gelefiert. Beides enttäuscht Anlegerinnen und Anleger zurecht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TAG Tegernsee Immobilien AG!
    Long
    10,12€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 8,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    11,73€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Prognose für 2026 gesenkt, Ausblick auf 2027 enttäuscht

    Auf der Basis vorläufiger Geschäftszahlen wurde die Prognose für organische Mietsteigerungen von 4,0 auf 3,8 Prozent gesenkt. Erwartet werden jetzt Mieteinnahmen in Höhe von 3,45 bis 3,55 Milliarden Euro. Die Schätzung für das bereinigte EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro wurde auf die "untere Hälfte der Spanne" festgelegt.

    Der aus operativer Tätigkeit erzielte Cashflow soll unter das Vorjahresniveau sinken – bislang wurde von gleichbleibenden Mittelzuflüssen ausgegangen. Angesichts dessen wurde die Investitionsprognose von 1,4 auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt.

    Auch für die weitere Zukunft zeigt sich das Management um CEO Luka Mucic nun weniger zuversichtlich. Für 2027 werden Mietsteigerungen von 4,0 Prozent erwartet gegenüber einer Konsensschätzung von 4,8 Prozent. Auch die aktuellen EBITDA-Schätzungen von rund 3,1 Milliarden Euro wird Vonovia im kommenden Jahr aller Voraussicht nach verfehlen, denn das Unternehmen stellt nur ein Niveau "leicht über" 2026 in Aussicht.

    Immerhin der Cashflow soll im kommenden Jahr wieder etwas zulegen, was höhere Investitionen unterstützen würde. Hierfür sind jetzt 1,5 Milliarden Euro vorgesehen.

    Selbst für 2028 muss das Unternehmen seine Ambitionen aufgeben

    Auch für 2028 legte Vonovia neue Ziele vor. Diese liegen aber deutlich unter den früheren Ambitionen. Am deutlichsten wird das beim bereinigten EBITDA, wo ein Zielkorridor von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro besteht. Vonovia geht inzwischen von einem Ergebnis am unteren Ende der Prognosespanne aus. Für Anlegerinnen und Anleger wird das eine Nullrunde beim auf sie entfallenden Ertragsergebnis bedeuten.

    Als Gründe für die Prognoseanpassungen gibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung ein schwächeres Mietwachstum aufgrund geringerer Investitionen in Neubauten an. Auch hätten sich die Mietspiegel "etwas weniger" dynamisch entwickelt. Außerdem machte Vonovia höhere Zins- und Refinanzierungskosten verantwortlich für die schwächer zu erwartende Entwicklung der Ertragskennzahlen.

    Vonovia

    -3,25 %
    -4,42 %
    -7,07 %
    -26,02 %
    -41,27 %
    -23,72 %
    -70,39 %
    -46,76 %
    -5,21 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
    Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Aktie erneut unter Druck, neues Rekordtief voraus

    Die Prognoseanpassung bestätigt die seit vielen Monaten gegenüber dem Unternehmen und seinen Aussichten herrschenden Sorgen. Dementsprechend schlecht fällt die Marktreaktion mit deutlichen Verlusten und einem Kurs von unter 16 Euro aus.

    Dass die Ziele für 2027 deutlich unter dem Analystenkonsens liegen und das Management auch für 2028 damit rechnet, hinter den bislang gehegten Plänen zurückzubleiben, zeigt, dass bei der Aktie noch nicht alle negativen Schlagzeilen eingepreist waren. Dementsprechend könnten die Kursverluste sogar noch anwachsen.

    An die Börse gebracht wurde Vonovia, damals noch unter dem Namen Deutsche Annington, zu einem Kurs von 16,50 Euro, dieser ist bereits unterboten. Das Allzeittief liegt bei 15,21 Euro und könnte angesichts der hohen Abwärtsdynamik bald unterschritten werden, was aus technischer Perspektive neue Verkaufssignale bedeuten würde.

    Fazit: Jetzt zugreifen? Bloß nicht!

    Einen Grund, sich hier als Anlegerin oder Anleger zu engagieren gibt es daher gegenwärtig nicht. Angesichts des hohen Verschuldungsgrades, der durch die gesenkte EBITDA-Prognose noch stärker zum Belastungsfaktor wird, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenkürzung zu. Selbst die taugt daher nicht als Argument, sich hier zu engagieren.

    Wer sich als Investor zuverlässige Mieteinahmen und Cashflows im Depot wünscht, sollte lieber auf US-Werte wie Realty Income und EPR Properties setzen, welche zuletzt zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt haben. Auf dem deutschen Immobilienmarkt präsentieren sich in einer etwas besseren Verfassung als Vonovia LEG Immobilien und TAG Immobilien.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Banner_Iphone_Fold_700x180px.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Brechen jetzt alle Dämme? Vonovia senkt Prognose: Aktie vor historischem Tief! Der angeschlagene Immobilienkonzern Vonovia senkt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr und blickt auch für 2027 weniger zuversichtlich in die Zukunft.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     