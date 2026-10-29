Vonovia muss Prognose senken: Aktie vor historischem Tief!

Für die neuerlichen Kursverluste gibt es gute Gründe, denn das Unternehmen hat am Mittwochabend seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und einen mageren Ausblick auf 2027 gelefiert. Beides enttäuscht Anlegerinnen und Anleger zurecht.

Nach bereits monatelangen Kursverlusten und einer miserablen Jahresbilanz von -38,2 Prozent spitzt sich die Krise der Vonovia-Aktie am Donnerstag zu. In der Vorbörse notierte das Papier mit einem Minus von rund 4 Prozent – nur wenig mehr und es droht der niedrigste Stand aller Zeiten!

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Prognose für 2026 gesenkt, Ausblick auf 2027 enttäuscht

Auf der Basis vorläufiger Geschäftszahlen wurde die Prognose für organische Mietsteigerungen von 4,0 auf 3,8 Prozent gesenkt. Erwartet werden jetzt Mieteinnahmen in Höhe von 3,45 bis 3,55 Milliarden Euro. Die Schätzung für das bereinigte EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro wurde auf die "untere Hälfte der Spanne" festgelegt.

Der aus operativer Tätigkeit erzielte Cashflow soll unter das Vorjahresniveau sinken – bislang wurde von gleichbleibenden Mittelzuflüssen ausgegangen. Angesichts dessen wurde die Investitionsprognose von 1,4 auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt.

Auch für die weitere Zukunft zeigt sich das Management um CEO Luka Mucic nun weniger zuversichtlich. Für 2027 werden Mietsteigerungen von 4,0 Prozent erwartet gegenüber einer Konsensschätzung von 4,8 Prozent. Auch die aktuellen EBITDA-Schätzungen von rund 3,1 Milliarden Euro wird Vonovia im kommenden Jahr aller Voraussicht nach verfehlen, denn das Unternehmen stellt nur ein Niveau "leicht über" 2026 in Aussicht.

Immerhin der Cashflow soll im kommenden Jahr wieder etwas zulegen, was höhere Investitionen unterstützen würde. Hierfür sind jetzt 1,5 Milliarden Euro vorgesehen.

Selbst für 2028 muss das Unternehmen seine Ambitionen aufgeben

Auch für 2028 legte Vonovia neue Ziele vor. Diese liegen aber deutlich unter den früheren Ambitionen. Am deutlichsten wird das beim bereinigten EBITDA, wo ein Zielkorridor von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro besteht. Vonovia geht inzwischen von einem Ergebnis am unteren Ende der Prognosespanne aus. Für Anlegerinnen und Anleger wird das eine Nullrunde beim auf sie entfallenden Ertragsergebnis bedeuten.

Als Gründe für die Prognoseanpassungen gibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung ein schwächeres Mietwachstum aufgrund geringerer Investitionen in Neubauten an. Auch hätten sich die Mietspiegel "etwas weniger" dynamisch entwickelt. Außerdem machte Vonovia höhere Zins- und Refinanzierungskosten verantwortlich für die schwächer zu erwartende Entwicklung der Ertragskennzahlen.

Aktie erneut unter Druck, neues Rekordtief voraus

Die Prognoseanpassung bestätigt die seit vielen Monaten gegenüber dem Unternehmen und seinen Aussichten herrschenden Sorgen. Dementsprechend schlecht fällt die Marktreaktion mit deutlichen Verlusten und einem Kurs von unter 16 Euro aus.

Dass die Ziele für 2027 deutlich unter dem Analystenkonsens liegen und das Management auch für 2028 damit rechnet, hinter den bislang gehegten Plänen zurückzubleiben, zeigt, dass bei der Aktie noch nicht alle negativen Schlagzeilen eingepreist waren. Dementsprechend könnten die Kursverluste sogar noch anwachsen.

An die Börse gebracht wurde Vonovia, damals noch unter dem Namen Deutsche Annington, zu einem Kurs von 16,50 Euro, dieser ist bereits unterboten. Das Allzeittief liegt bei 15,21 Euro und könnte angesichts der hohen Abwärtsdynamik bald unterschritten werden, was aus technischer Perspektive neue Verkaufssignale bedeuten würde.

Fazit: Jetzt zugreifen? Bloß nicht!

Einen Grund, sich hier als Anlegerin oder Anleger zu engagieren gibt es daher gegenwärtig nicht. Angesichts des hohen Verschuldungsgrades, der durch die gesenkte EBITDA-Prognose noch stärker zum Belastungsfaktor wird, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenkürzung zu. Selbst die taugt daher nicht als Argument, sich hier zu engagieren.

Wer sich als Investor zuverlässige Mieteinahmen und Cashflows im Depot wünscht, sollte lieber auf US-Werte wie Realty Income und EPR Properties setzen, welche zuletzt zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt haben. Auf dem deutschen Immobilienmarkt präsentieren sich in einer etwas besseren Verfassung als Vonovia LEG Immobilien und TAG Immobilien.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



