FINEXITY Group übertrifft nach neun Monaten 2026 deutlich das Budget
Mehr Umsatz, geringerer Verlust als geplant: Die FINEXITY Group übertrifft nach neun Monaten 2026 auf Pro-forma-Basis ihre Budgetziele – bei vorläufigen, ungeprüften Zahlen.
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- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte die FINEXITY Group auf Pro-forma-Basis mit Effecta rund **7,31 Mio. Euro Umsatz** – **18,8 % über Budget**.
- Das Pro-forma-EBITDA lag bei rund **–2,46 Mio. Euro** und war damit **21,1 % besser als geplant**.
- Der Bereich **Infrastructure** (Nundara und Effecta) steuerte rund **5,51 Mio. Euro Umsatz** und ein EBITDA von **–1,52 Mio. Euro** bei.
- **Capital Markets** (nolivius Capital Partners und VolksInvest) erzielte rund **1,80 Mio. Euro Umsatz** bei einem EBITDA von **–0,94 Mio. Euro**; ein wesentlicher Teil des Geschäftsvolumens fiel wie erwartet in der zweiten Jahreshälfte an.
- Ohne Effecta erreichte die Finexity AG rund **2,10 Mio. Euro Umsatz** und ein EBITDA von **–2,60 Mio. Euro**; darin enthalten sind gezielte Vorleistungen für den weiteren Ausbau.
- Die Zahlen sind **vorläufig und ungeprüft**. Die Pro-forma-Rechnung unterstellt den Erwerb von 90,1 % an Effecta zum 1. Januar 2026; der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt des BaFin-Inhaberkontrollverfahrens.
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