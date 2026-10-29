Österreichs Banken erwarten zum Jahresende mehr Kreditnachfrage

Bei Unternehmenskrediten erwarten die Banken, dass sich die seit Mitte 2025 beobachtete Erholung fortsetzt. In den vergangenen zwei Quartalen hatte sie allerdings an Dynamik verloren. Auf der Angebotsseite änderte sich zuletzt wenig: Die Kreditrichtlinien blieben unverändert, auch die Bedingungen für Darlehen bewegten sich kaum. Die Banken sehen derzeit zudem keinen nennenswerten Einfluss von KI-Aktivitäten ihrer Firmenkunden auf Nachfrage, Richtlinien oder Konditionen. Kurzfristig erwarten sie ebenfalls keine deutlichen Auswirkungen, betonen aber die Bedeutung künstlicher Intelligenz für Wettbewerbsfähigkeit und Geschäftsentwicklung.

Die österreichischen Banken rechnen im Schlussquartal 2026 mit einer stärkeren Nachfrage nach Unternehmenskrediten und Wohnbaufinanzierungen. Im dritten Quartal blieb das Interesse in beiden Bereichen gegenüber dem Vorquartal weitgehend stabil. Das geht aus der aktuellen Kreditumfrage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hervor, für die die größten heimischen Institute zwischen Mitte September und Anfang Oktober befragt wurden.

Bei Wohnbaukrediten gehen die Institute für das vierte Quartal von einem leichten Nachfrageanstieg aus. Damit dürfte sich der seit Anfang 2024 erkennbare Aufwärtstrend abgeschwächt fortsetzen. Im dritten Quartal senkten die Banken ihre Kreditmargen leicht, vor allem wegen des intensiveren Wettbewerbs. Dieser nimmt demnach bereits seit Mitte 2023 zu und drückt tendenziell auf die Erträge aus der Wohnbaufinanzierung.

Erstmals erhob die OeNB auch die Folgen digitaler Vermögenswerte wie Bitcoin und Stablecoins. In den vergangenen zwölf Monaten hätten diese die Finanzlage, Geschäftsstrategie und Kreditrichtlinien der Banken nicht spürbar beeinflusst. In den kommenden zwölf Monaten könnten sie jedoch Bankeinlagen als alternative Anlage konkurrenzieren und dadurch Refinanzierung sowie Liquidität der Institute leicht belasten. Zugleich erwarten die Banken positive Impulse für ihre Geschäftsstrategien, etwa durch eine stärkere Digitalisierung. An der gemeinsamen Umfrage von EZB und nationalen Zentralbanken nehmen rund 160 Banken teil, darunter acht aus Österreich.

Separat kündigte die GBC AG die Teilnahme der Emerald Horizon AG an der 42. Münchner Kapitalmarkt-Konferenz am 11. November an. Auch Gespräche mit dem Management der Innok Robotics Group sollen möglich sein. Anmeldungen und Meetingwünsche waren laut Mitteilung bis 28. Oktober einzureichen.

In einer anschließenden Anlegerdiskussion ging es um die Regulierung von Krypto-Anlageprodukten. Nutzer behaupteten, europäische Publikumsfonds dürften wegen Diversifikationsvorschriften nicht auf Bitcoin oder eine einzelne Anlageklasse konzentriert sein. Krypto-ETCs und -ETPs seien dagegen als Schuldverschreibungen strukturiert. Zudem wurden GmbH- und alternative Fondsmodelle für vermögende Anleger sowie deren steuerliche Behandlung thematisiert. Diese Aussagen stammen aus dem Forum und sind nicht durch die OeNB-Mitteilung bestätigt.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 79.848USD auf CryptoCompare Index (29. Oktober 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.