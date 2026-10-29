Jefferies senkt GSK auf 'Hold' - Ziel runter auf 2100 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 21,78 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 30,00GBP was eine Bandbreite von -21,88 %/+37,87 % bedeutet.