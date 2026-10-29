Jefferies senkt GSK auf 'Hold' - Ziel runter auf 2100 Pence
ANALYSE-FLASH
- Jefferies senkt GSK-Kursziel auf 2100 Pence
- GSK wird wegen schwachen Wachstums auf Hold abgestuft
- Neue Medikamente und Cabenuva-Studie bergen Risiken
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2500 auf 2100 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Briten kämen in eine Phase geringen Ergebniswachstums bei gleichzeitigen Einführungsrisiken neuer Medikamente und weniger Impulsen durch Studiendaten aus der Pipeline, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Hinzu komme die Unsicherheit durch das unerklärte Problem in der Cabenuva-Studie zur HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP)./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 21,78 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GSK zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 30,00GBP was eine Bandbreite von -21,88 %/+37,87 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2100 Euro
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Community Beiträge zu GSK - A3DMB5 - GB00BN7SWP63
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-10/69835874-berenberg-stuft-gsk-auf-buy-322.htm
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Nach vielen Jahren einer enttäuschenden Entwicklung hätten sich die Erwartungen mit Blick auf die Forschung und Entwicklung im Pharmageschäft nun verbessert, schrieb Kerry Holford in einer Studie am Mittwoch. Damit gleiche das Segment eine weniger gute Produktpalette im Geschäft mit Medikamenten gegen Viruserkrankungen mehr als aus./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-10/69870457-jefferies-stuft-gsk-auf-buy-322.htm
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Studiendaten für das Krebs-Konjugat Risvutatug Rezetecan mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Daten sollten das Vertrauen der Anleger steigern, dass die außerordentliche Effizienz in der Artemis-008 Phase-III-Studie wirklich auf Rivutatug zurückgehe und nicht auf die Patientenauswahl, schrieb Michael Leuchten am Montag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Deutlich höhere Heilungsrate: meldet einen Durchbruch
GSK erhält die US-Zulassung für Hibsago. Die neue Hepatitis-B-Therapie erreicht deutlich höhere Heilungsraten als bisherige Behandlungen.
Für Sie zusammengefasst
- GSK erhält US-Zulassung für Hibsago gegen Hepatitis B
- 19 Prozent erreichten eine funktionelle Heilung
- Sechs Monate Therapie statt lebenslanger Behandlung
Der Pharmakonzern GSK hat in den USA eine neue Therapie gegen chronische Hepatitis B zugelassen bekommen. Die klinischen Daten machen Hoffnung auf einen entscheidenden Fortschritt bei der Behandlung einer bislang oft lebenslangen Erkrankung.
Neue Therapie erreicht deutlich höhere Heilungsraten