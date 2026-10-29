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    Air Liquide wächst weiter - Hohe Nachfrage nach Gasen für Ki-Halbleiter

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    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Gase treiben Air Liquides Umsatz im Quartal
    • Umsatzplus von 10 Prozent auf 7,26 Milliarden Euro
    • Einsparungen stützen Margenziele bis 2027
    Air Liquide wächst weiter - Hohe Nachfrage nach Gasen für Ki-Halbleiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Eine anhaltend starke Nachfrage nach Gasen etwa für die Herstellung von KI-Halbleitern hat den Industriegase-Konzern Air Liquide im dritten Quartal angetrieben. Zudem profitierten die Franzosen von einem guten Handelsgeschäft. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 7,26 Milliarden Euro, wie der Linde-Rivale am Donnerstag in Paris mitteilte. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten. Um Währungs-, Energiepreis- und Portfolioeffekte bereinigt betrug das vergleichbare Wachstum 3,0 Prozent. Damit beschleunigte sich das Tempo im Vergleich zum ersten Halbjahr.

    Das Management bestätigte seine Ziele für das laufende und das kommende Jahr. 2026 soll die operative Marge um einen Prozentpunkt steigen und der bereinigte Nettogewinn zu konstanten Wechselkursen zulegen.

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    Dazu trägt auch ein Sparprogramm bei: Mit 143 Millionen Euro im dritten Quartal summierten sich die Einsparungen bis Ende September auf 441 Millionen Euro.

    Auch 2027 soll sich die operative Marge um einen Prozentpunkt verbessern. Von 2022 bis 2027 strebt Air Liquide damit einen Anstieg der Profitabilität um insgesamt 5,6 Prozentpunkte an.
    Zudem startet das Unternehmen die erste Tranche eines bereits angekündigten Aktienrückkaufs, der sich bis Ende 2028 auf insgesamt vier Milliarden Euro belaufen soll./tav/stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 175,5 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 573,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 612,00USD was eine Bandbreite von +19,57 %/+33,04 % bedeutet.





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