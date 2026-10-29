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    JPMorgan belässt Microsoft auf 'Overweight' - Ziel 625 Dollar

    ANALYSE-FLASH

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Microsoft mit Kursziel 625 Dollar
    • Azure-Wachstum hebt Umsatz und Margen deutlich an
    • Zahlen und Ausblick stärken Hoffnung auf Wachstum
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Microsoft auf 'Overweight' - Ziel 625 Dollar
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Eine deutliche Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Sparte Azure habe dem Softwareriesen eine besser als erwartete Umsatz- und Margenentwicklung beschert, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Sowohl die Zahlen als auch der gesenkte Ausblick für die Investitionen sollteh die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:19 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 497 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 633,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 650,00USD was eine Bandbreite von +26,14 %/+31,18 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 625 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 625,00$, was eine Steigerung von +17,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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