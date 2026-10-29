Yeastar zeichnet KI, technische Innovation und Kundenerfolg bei den Yeahs Awards 2026 aus

XIAMEN, China, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unified Communications (UC), gab die Gewinner der Yeahs Awards 2026 bekannt, mit denen Partner weltweit für Geschäftswachstum, technische Innovation und Kundenerfolg ausgezeichnet werden.

Die diesjährigen Gewinner zeigen, wie die KI-gestützten, offenen UC-Plattformen von Yeastar Partnern dabei helfen, Wachstum zu fördern und die Effizienz durch API-gesteuerte Lösungen zu verbessern – von der Automatisierung von UC-Migrationen bis hin zur Verbesserung des Kundenservice und der Qualitätssicherung.

Hosting-Partner 2026

Rezzo Telecom (France) hat seine Cloud-Präsenz nach der Migration von Vodia zu Yeastar verachtfacht, wodurch der UCaaS-Betrieb vereinfacht und die Dienstleistungen erweitert wurden.

Vela Networks (UK) entwickelte Tools, die UC-Migrationen von Tagen auf Minuten verkürzten, indem sie die Datenzuordnung und den Konfigurationstransfer über vier Plattformen hinweg automatisierten.

Telex S.r.l. (Italien) kombinierte Sprache, Messaging, Workflows und KI in Konversa und nutzte Gemini- und OpenAI-Modelle, um bis zu 70 % der Anfragen der ersten Ebene zu automatisieren.

Herausragender Kundenerfolg

Comunic.se (Brasilien) vereinheitlichte die standortübergreifende Kommunikation von Fontline mit P-Series Cloud, mehrsprachiger KI-Rezeptionistin und KI-Transkription und reduzierte so die manuelle Anrufbearbeitung über verschiedene Sprachen hinweg.

Dialerportal (US) berichtete von 91 % weniger Aufwand für die Qualitätssicherung und einer Steigerung der Problemanruferkennung von 63 % auf 98 % bei Prime BPO & Telecommunications in einem Pilotprojekt mit 15 Nutzern.

CMIT Systemhaus (Germany) migrierte KNOP NEUSTADT GMBH von Unify auf P-Series Software Edition und fügte Linkus und in Deutschland gehostete KI-Transkription hinzu.

The VoIP Shop (UK) integrierte P-Series, Microsoft Teams Presence und SIMS an der Mountbatten School und sparte so schätzungsweise 97+ Mitarbeiterstunden jährlich ein.

Alliance-com (Frankreich) und CommsPlus Distribution (Australien) erhielten die Auszeichnung Solution Advocate Distributor 2026 für die Ermöglichung des Erfolgs von Partnern durch Migrationen, Cloud-Wachstum, API-Automatisierung und komplexe Multi-Site-Implementierungen.

„Die KI-gestützten Fähigkeiten und offenen Plattformen von Yeastar ermöglichen es Partnern, über die traditionelle Kommunikation hinaus Innovationen voranzutreiben", sagte Arya Zhou, Leiterin des globalen Vertriebs bei Yeastar. „Durch die Nutzung unserer APIs zum Erstellen maßgeschneiderter Anwendungen und zur Automatisierung von Arbeitsabläufen können Partner ihre Effizienz steigern, ihr Angebot differenzieren und neue Wachstumschancen erschließen." Die Yeahs Awards würdigen diese Innovationen und ihre Auswirkungen in der Praxis."

Informationen zu Yeastar

Yeastar ist ein globaler UCaaS-Anbieter, der sich der Förderung des Erfolgs seiner Vertriebspartner verschrieben hat. Wir ermöglichen es Dienstanbietern, mithilfe unserer KI-gestützten Kommunikationssysteme und -plattformen für Geschäftstelefonie, Contact Center, Messaging und Zusammenarbeit profitabel zu skalieren. Geleitet von einer „Easy-First"-Philosophie und gestützt auf ein umfassendes Portfolio, das Hardware, Software und Multi-Tenant-Cloud-Lösungen umfasst, sowie ein starkes Ökosystem und umfassende White-Label-Unterstützung, ermöglicht Yeastar mehr als 9.000 Partnern, zuverlässige und hochmoderne Innovationen für über 650.000 Nutzer weltweit bereitzustellen. Besuchen Sie www.yeastar.com, um mehr zu erfahren.

Kontakt:Nicole Liu, +86-592-5503309, marketing@yeastar.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/yeastar-zeichnet-ki-technische-innovation-und-kundenerfolg-bei-den-yeahs-awards-2026-aus-302917648.html