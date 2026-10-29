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    AliExpress startet 11.11. Shopping Festival mit 5 Euro Rabatt auf Bundle Deals und schnelleren lokalen Lieferungen

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    Das jährliche Global Shopping Festival findet dieses Jahr vom 1. November bis 3. Dezember 2026 statt. Mit dem ne uen kostenlosen Elite-Mitgliedschaftsprogramm, Super Brand Day und schneller, kostenloser Lieferung innerhalb Europas.

    MÜNCHEN, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- AliExpress, eine internationale E-Commerce-Plattform der Alibaba Group, feiert sein jährliches 11.11. Global Shopping Festival mit zahlreichen „Mega Deals". In diesem Jahr erstreckt sich der Aktionszeitraum vom 1. November bis zum 3. Dezember und umfasst drei aufeinanderfolgende Shopping-Events: den 11.11. Sale, Black Friday und Cyber Monday. Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland profitieren damit 33 Tage lang von attraktiven Angeboten und Rabatten.

    Neu in diesem Jahr sind die sogenannten „Bundle Deals": Beim Kauf von drei oder mehr Artikeln aus derselben Kategorie erhalten Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Rabatt von 5 Euro. Für eine einfache Produktauswahl sind die Angebote bereits in 39 Kategorien gebündelt, darunter Alltagsartikel, Spielzeug, Elektronik, Taschen und vieles mehr. So können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre gewünschten Produkte unkompliziert kombinieren und zusätzlich sparen. Gerade in Zeiten steigender Importabgaben für grenzüberschreitende Einkäufe nach Europa bietet AliExpress damit eine weitere Möglichkeit, das Einkaufsbudget zu entlasten.

    Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden von zusätzlichen Sparmöglichkeiten: Gutscheine, exklusive Markenangebote im Rahmen der „Super Brand Day" sowie interaktive Aktionen und Spiele in der App, bei denen sich Prämien für zukünftige Einkäufe sammeln lassen.

    Eric Zhang, Vice President von AliExpress, erklärt: „Zum diesjährigen 11.11. Shopping Festival möchten wir europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine noch größere Auswahl an hochwertigen Produkten zu erschwinglichen Preisen bieten. Darüber hinaus machen wir das Einkaufen durch schnellere Lieferungen noch komfortabler und schaffen mit unserem kostenlosen Elite-Mitgliedschaftsprogramm zusätzliche Vorteile. Gleichzeitig verbessern wir das Einkaufserlebnis durch die vielfältige Markenauswahl, die über unseren Premium-Kanal Brand+ verfügbar ist."

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    PR Newswire (dt.)
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    AliExpress startet 11.11. Shopping Festival mit 5 Euro Rabatt auf Bundle Deals und schnelleren lokalen Lieferungen Das jährliche Global Shopping Festival findet dieses Jahr vom 1. November bis 3. Dezember 2026 statt. Mit dem ne uen kostenlosen Elite-Mitgliedschaftsprogramm, Super Brand Day und schneller, kostenloser Lieferung innerhalb Europas.MÜNCHEN, 29. …
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