Rohstoffmesse München – 9 Keynote-Speaker + 60 Rohstofffirmen!

Das lange Warten hat ein Ende: In wenigen Wochen kommt die Rohstoffmesse zurück nach München. Hier treffen Privatanleger, institutionelle Investoren und ausstellende Rohstoffunternehmen aus allen Teilen der Welt aufeinander.

Insgesamt 60 teilnehmende Rohstoffproduzenten und Rohstoffexplorer präsentieren hier einem großen Fachpublikum ihre neuesten Entwicklungen.

Die Veranstaltung findet am 6./7. November 2026 in der MotorWorld München statt.

Dieser renommierte Event ist eine exzellente Plattform, um sich mit Branchenexperten zu vernetzen. Anleger können hier beispielsweise direkt mit den CEOs der teilnehmenden Unternehmen in Kontakt treten.

Darüber hinaus versorgen Sie 9 Keynote-Speaker mit wichtigen Informationen rund um die Rohstoffbranche:

- Matthew Piepenburg (Von Greyerz)

- Florian Grummes (Midas Touch Consulting)

- Björn Paffrath & Florian Kössler (YouTube Kanal: Rohstoff Insider)

- Jan Willhöft (Axino Capital)

- Prof. Dr. Torsten Dennin (Asset Management Switzerland)

- Sabrina Ritz (Ritz Edelmetalle)

- Stefan Bode (Rendite & Wohlstandswelle)

- Eckart Keil (Option Earner)

Abgerundet wird das Angebot durch die Messe-Teilnahme einiger Börseninformationsdienste wie zum Beispiel Swiss Resources Capital, AGORANA oder dem OptionEarner.

Investitionen in Rohstoffaktien bieten eine Vielzahl von Vorteilen, von der Diversifikation und dem Inflationsschutz bis hin zum Potential für hohe Renditen und langfristige Stabilität.

Angesichts der globalen wirtschaftlichen Trends und der wachsenden Nachfrage nach Rohstoffen ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um diese Anlagemöglichkeiten zu erkunden.

Besuchen Sie deshalb die Rohstoffmesse München 2026, damit Ihnen die neuesten Trends am Rohstoffmarkt und die besten Anlagemöglichkeiten nicht verborgen bleiben!

Folgende Unternehmen werden Sie bei der Rohstoffmesse München 2026 antreffen:

Alaska Energy Metals, Altamira Gold, Apollo Silver, Aston Bay, Atlas Salt, Aurania Resources, Avrupa Minerals, AX Silver, Banyan Gold, Barton Gold, Blencowe Resources, BULGOLD Inc., Cabral Gold, Cambria Gold Mines, Capacitor Metals, Cassiar Gold, Cerrado Gold, Coyote Copper Mines, Critical Elements Lithium, Deep Sea Minerals, DLP Resources, Domestic Metals, Dynacor Group, E3 Lithium, Epic Gold, First Mining Gold, Globex Mining, Goldcana Resources, Golden Cariboo Resources, GT Resources, Guanajuato Silver, iMetal Resources, Kingman Minerals, Kupukan Grafiitti, Mogul Mountain, North American Niobium & Critical Minerals, Northmin, NSJ Antimony, Peruvian Metals, PPX Mining, Prospect Resources, PTX Metals, Renascor Resources, Royal Road Minerals, Royalties Inc., RPX Gold, Silver Hammer Mining, Silver Mountain Resources, Silver Tiger Metals, Starcore International, STLLR Gold, Storm Exploration, Trident Resources, Upside Gold, Viva Gold und North Arrow Minerals.

Sie können sich bereits JETZT für diesen Event registrieren und sich Ihre gratis Eintrittskarten sichern. Nutzen Sie dazu das Registrierungsformular unter: www.rohstoffmesse-muenchen.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Michael Türk Finanzinformationsdienstleistungen

Lärchenweg 3

93354 Siegenburg

Internet: www.rohstoffmesse-muenchen.de

Email: info@europeaninvestorevents.com

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