BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 132,84 auf 127,08 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Sein neues Kursziel begründete Analyst Justin Smith am Mittwoch mit seinen nach unten korrigierten mittelfristigen Prognosen. Etwas abgefedert werde der Effekt durch die unveränderten Bewertungen der Konkurrenz./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 140,1EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



