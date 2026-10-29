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    Fed und EZB vor Zinspause: Warum Entwarnung dennoch ausbleibt

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    ### Fed und EZB dürften auf Zinskurs bleiben

    Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte ihre Leitzinsen im Oktober unverändert lassen. Crédit Mutuel Asset Management rechnet damit, dass der Offenmarktausschuss den Zielkorridor für den Fed Funds Rate bei 3,75 bis 4,00 Prozent belässt. Eine Zinspause wäre demnach jedoch kein Signal für einen Kurswechsel: Angesichts anhaltender Inflationsrisiken dürfte die Fed einen restriktiven Ton beibehalten.

    Die jüngsten Preiszahlen sprechen laut François Rimeu, Chefstratege des Vermögensverwalters, für eine Beschleunigung der Kerninflation. Der Anstieg der Verbraucher- und Erzeugerpreise im September lasse erwarten, dass der von der Fed bevorzugte Preisindex für private Konsumausgaben (PCE) im Monatsvergleich um rund 0,3 Prozent zulegt. Das könnte die Sorgen der Notenbankmitglieder verstärken, dürfte aber eine Zinspause nicht verhindern. Fed-Chef Kevin Warsh hatte im September betont, dass die längerfristigen Trends wichtiger seien als einzelne Ausschläge in den Daten.

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    An der Erklärung der US-Notenbank erwartet Rimeu kaum Änderungen. Die Fed dürfte auf solides Wachstum, einen stabilen Arbeitsmarkt ohne Lohndruck und eine weiterhin erhöhte Inflation verweisen. Auch ihr Bekenntnis zur Preisstabilität dürfte sie bekräftigen. Bei der Pressekonferenz werde Warsh voraussichtlich keine Hinweise auf den weiteren Zinspfad geben. Aufmerksamkeit gilt zudem dem Abstimmungsergebnis: Die einstimmige Zinserhöhung im September habe Warshs Glaubwürdigkeit gestärkt. Als Aufwärtsrisiken für die Inflation nennt der Analyst geopolitische Spannungen sowie hohe Investitionen in künstliche Intelligenz, die Nachfrage und US-Wachstum stützen könnten.

    Auch die Europäische Zentralbank dürfte im Oktober stillhalten. Crédit Mutuel Asset Management erwartet, dass der Einlagensatz bei 2,50 Prozent bleibt. Die Kerninflation im Euroraum, ohne Energie und Lebensmittel, bewegte sich seit Mai in einer Spanne von 2,4 bis 2,7 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte nach Einschätzung Rimeus zugleich auf gegenläufige Risiken hinweisen: Die Inflationsgefahren lägen eher auf der Oberseite, die Wachstumsrisiken eher auf der Unterseite. Dabei werde sie voraussichtlich die Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft betonen.

    Belastend könnten höhere langfristige Renditen, straffere Finanzierungsbedingungen und ein erneuter Energieschock wirken. Sie könnten die Nachfrage dämpfen und damit den Bedarf an weiteren Zinserhöhungen mindern. Zur angespannten Lage der französischen Staatsschulden dürfte Lagarde erklären, dass die EZB die geldpolitische Übertragung genau beobachtet. Rimeu erwartet einen Verweis auf die bislang ungenutzten Instrumente OMT und TPI. Für beide Zentralbanken gilt laut dem Vermögensverwalter: vorsichtig bleiben, keine konkreten Signale zum weiteren Zinspfad geben. Die Einschätzungen wurden vor den anstehenden Sitzungen veröffentlicht und spiegeln die Erwartungen des Hauses wider.



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