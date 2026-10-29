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    NORMA Group: Banken melden über 5 Prozent – meist über Finanzinstrumente

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    NORMA Group: Banken melden über 5 Prozent – meist über Finanzinstrumente
    Foto: NORMA Group

    **JPMorgan und Morgan Stanley überschreiten Meldeschwellen bei NORMA Group**

    Bei der NORMA Group haben JPMorgan Chase und Morgan Stanley im Oktober ihre Positionen verändert. Die US-Investmentbanken meldeten jeweils Beteiligungen oberhalb von fünf Prozent. Aus den Angaben geht jedoch hervor, dass ein wesentlicher Teil der ausgewiesenen Positionen auf Finanzinstrumente und nicht auf direkt gehaltene Aktien entfällt.

    JPMorgan Chase kam zum 22. Oktober auf einen Gesamtanteil von 5,36 Prozent an den Stimmrechten und entsprechenden Instrumenten des Maintaler Verbindungstechnikherstellers. Die vorherige Meldung hatte den Anteil mit 3,78 Prozent ausgewiesen. Der Anstieg beruht vor allem auf zugerechneten Stimmrechten: Sie beliefen sich auf 4,98 Prozent beziehungsweise 1.124.298 Stimmen. Direkt hält JPMorgan laut Mitteilung keine NORMA-Aktien.

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    Hinzu kommen Instrumente im Umfang von insgesamt 0,38 Prozent. Darin enthalten sind 5.275 Stimmrechte aus einem Rückrufrecht für verliehene Aktien sowie 79.607 Stimmrechte aus einem bar abzuwickelnden Equity Swap. Dessen Laufzeit reicht vom 30. März 2027 bis zum 2. Oktober 2029. Als Aktionär mit mindestens drei Prozent wird J.P. Morgan Securities LLC genannt. Die Mitteilung weist für diese Tochtergesellschaft in der Beteiligungskette 4,12 Prozent an Stimmrechten aus.

    Auch Morgan Stanley erhöhte seine gemeldete Gesamtposition. Zum 20. Oktober lag sie bei 5,86 Prozent, nach zuvor 5,26 Prozent. Die Stimmrechte gingen dabei von 1,04 auf 0,83 Prozent zurück. Das entspricht 186.584 zugerechneten Stimmen; direkt gehaltene Aktien weist die Bank nicht aus. Die Instrumente stiegen dagegen von 4,22 auf 5,03 Prozent.

    Den größten Teil der Morgan-Stanley-Instrumente bildet ein bar abzuwickelnder Equity Swap über 949.198 Stimmrechte oder 4,21 Prozent. Die Laufzeit ist mit dem 25. November 2026 bis zum 13. Oktober 2027 angegeben. Weitere 186.442 Stimmrechte, ebenfalls 0,83 Prozent, entfallen auf Rückrufrechte aus Wertpapierleihevereinbarungen.

    Die Meldungen beziehen sich auf eine Gesamtzahl von 22.556.287 Stimmrechten bei NORMA Group. Sie dokumentieren meldepflichtige Positionen, erlauben für sich genommen aber keine Aussage über die Anlagestrategie oder eine Einflussnahme der Banken auf das Unternehmen. Insbesondere sind die ausgewiesenen Instrumente nicht ohne Weiteres mit einem entsprechenden Aktienbesitz gleichzusetzen: Equity Swaps werden hier bar abgewickelt, während Rückrufrechte mit verliehenen Wertpapieren verbunden sind. Beide Mitteilungen wurden am 28. Oktober über EQS veröffentlicht.



    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 15,18EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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