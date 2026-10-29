BBVA verdient etwas mehr als erwartet

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert und dabei von einem deutlich angezogenen Zinsüberschuss profitiert. Der Gewinn unter dem Strich legte um gut 19 Prozent auf etwas mehr als drei Milliarden Euro zu, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte. Der Zinsüberschuss kletterte um knapp 22 Prozent auf knapp 8,1 Milliarden Euro. Mit dem Ergebnis übertraf die spanische Bank, die den Großteil ihres Geschäfts in Mexiko, Südamerika und der Türkei macht, die Erwartungen der Experten./zb/tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 22,36 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,889EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +3,60 %/+21,62 % bedeutet.