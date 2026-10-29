RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwareriese habe ordentlich abgeschnitten und mit dem Umsatz positiv überrascht, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch. Die Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Sparte Azure und die Entwicklung der Investitionen hätten den Aktien eine positive Reaktion auf die nachbörslich veröffentlichten Zahlen beschert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:53 / EDT
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Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 497EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Rishi Jaluria
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 640
Kursziel alt: 640
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Rishi Jaluria
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 640
Kursziel alt: 640
Währung: USD
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