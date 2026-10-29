BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 278 auf 223 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal habe der Flugzeugbauer mit seiner Prognose für den Free-Cashflow (FCF) zwischen 2027 und 2029 deutlich enttäuscht, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Der Zeitplan für die Hochlaufphase der Auslieferungen des Typs 737 sei weiter nach hinten verschoben worden. Der Analyst senkte entsprechend seine Schätzungen für den FCF. Die entscheidende Frage sei nun, ob die neuen Ziele immer noch Risiken bergen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 150,8EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 223

Kursziel alt: 278

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

