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    ServiceNow stürzt ab, auch SAP leidet!

    Kleiner Miss, großer Crash

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    Geringfügig verfehlte Gewinnerwartungen lassen die zuletzt gefragte Aktie von ServiceNow einbrechen. Auch die Anteile von SAP geraten dadurch unter die Räder.

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    Kleiner Miss, großer Crash - ServiceNow stürzt ab, auch SAP leidet!
    Foto: Unsplash

    Software-Aktien: ServiceNow crasht die Party!

    Nach einer miserablen ersten Jahreshälfte feierten Software-Aktien in den vergangenen Wochen ein fulminantes Comeback. Eine ganze Reihe von starken Quartalszahlen zwei Ergebnisperioden in Folge zerstreuten Disruptionssorgen durch Künstliche Intelligenz. Davon profitierten vor allem die Anteile von ServiceNow und SAP, die Erholungsrallyes von bis zu 60 Prozent verzeichneten.

    Doch jetzt droht die Stimmung schlagartig zu kippen, denn ausgerechnet ServiceNow, welches die Erholung der Branche angeführt hatte, erlaubte sich am Mittwochabend einen Patzer, über den Anlegerinnen und Anleger nicht hinwegzusehen bereit waren.

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    Gewinnerwartungen verfehlt, Nettoertrag sinkt

    Gegenüber dem Vorjahresquartal entwickelten sich die Erlöse mit einem Plus von 20,5 Prozent zufriedenstellend. Das Ergebnis von 4,11 Milliarden US-Dollar konnte die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar übertreffen, unterstützt von einem anhaltenden Buchungswachstum von 21 Prozent auf 3,988 Milliarden US-Dollar. Vor allem die KI-Überwachungssoftware Super Intelligence Control Tower sorgt für anhaltend hohes Wachstum.

    Beim Ertragsergebnis konnte ServiceNow allerdings nicht überzeugen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 1,00 US-Dollar um 2 Cent niedriger aus als von Analystinnen und Analysten erwartet. Gegenüber dem Vorjahr konnte sich das Unternehmen um 4 Cent steigern.

    Insgesamt belief sich der auf Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn auf 1,039 Milliarden US-Dollar. Auf berichteter Basis nach standardisierter Rechnungslegung GAAP zeigt sich jedoch ein völlig anderes Bild. Hier gelangen ServiceNow nur 277 Millionen US-Dollar – ein Minus von 44,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau.

    Prognose nur erwartungsgemäß, cRPO-Wachstum nimmt ab

    Die verfehlten Ertragserwartungen und der Gewinnrückgang blieben nicht die einzigen Enttäuschungen. Auch bei der Prognose patzte ServiceNow. Für das kommende Quartal legte das Management angeführt vom früheren SAP-Vorstandsvorsitzenden Bill McDermott eine Umsatzprognose von 4,25 bis 4,26 Milliarden US-Dollar vor, was deutlich hinter den Schätzungen von 4,36 Milliarden US-Dollar zurückblieb. Dementsprechend konnte die Gesamtjahresprognose von 16,22 Milliarden US-Dollar die Erwartungen "nur" erfüllen.

    Grundsätzlich sind die Weichen für weiteres Wachstum jedoch gestellt, denn die ausstehenden, noch zu bedienenden Vertragsverpflichtungen legten um weitere 20,3 Prozent auf 13,65 Milliarden US-Dollar zu. Allerdings fiel die Zuwachsrate das zweite Quartal in Folge, das lässt die zuletzt abgeschüttelten Wachstumssorgen erneut aufkommen.

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    Aktie stürzt nachbörslich ab, auch SAP gibt nach

    Hatte sich die ServiceNow-Aktie gegenüber ihren Jahrestiefs bei 81,24 US-Dollar zuletzt fast verdoppeln können, zeigten sich Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse von ihrer gnadenlosen Seite. Das Papier fiel unter hohen Handelsumsätzen um bis zu 20 Prozent und kämpfte zeitweise mit der Marke von 120 US-Dollar.

    Am Donnerstagvormittag liegt sie noch immer mehr als 18 Prozent im Minus. Das belastet die gesamte Softwarebranche, die gemessen am Expandend Tech-Software Sector ETF von iShares (BlackRock) um 3,6 Prozent nachgibt. Dem Abverkauf können sich am deutschen Aktienmarkt auch die Anteile von SAP nicht entziehen. Das anfängliche Minus von rund 3 Prozent konnte jedoch rasch auf rund -1 Prozent eingegrenzt werden.

    Fazit: Das dürfte noch nicht alles gewesen sein

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist der Abverkauf der ServiceNow-Aktie auch in dieser Größenordnung gerechtfertigt. Nach der steilen Erholung war das Unternehmen für 2026 mit einem KGVe von 38,1 bewertet, was um rund 70 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag.

    Nach dem Absturz steht ein Gewinnvielfaches von etwa 31 zu Buche – allerdings noch ohne Berücksichtigung der jetzt nötigen Revisionen und auch nur auf Basis des bereinigten Gewinns. Da der GAAP-Gewinn deutlich zurückgegangen ist, steht hier ein KGV von 80 zu Buche. Das ist schlicht viel zu hoch und übersteigt den Branchendurchschnitt um fast das 3-Fache.

    Der Absturz stellt somit einen Reset der Unternehmensbewertung dar – solche sind üblicherweise mit anhaltend hoher Volatilität und weiterem Abgabendruck verbunden. Wer bei ServiceNow zuschlagen will, sollte sich daher einige Tage, wenn nicht sogar einige Woche gedulden. 

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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