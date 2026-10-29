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    LPKF Laser & Electronics legt Quartalsbericht vor – das steckt drin

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    Umsatz unter Druck, Hoffnung durch LIDE: LPKF kämpft mit schwacher Solarnachfrage und verzögerten Aufträgen. Neue Geschäftschancen und Einsparungen sollen die Wende bringen.

    LPKF Laser & Electronics legt Quartalsbericht vor – das steckt drin
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • LPKF erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 60,3 Mio. Euro – 28,1 % weniger als im Vorjahreszeitraum, vor allem wegen des schwachen Solargeschäfts und verzögerter Aufträge im Advanced Packaging.
    • Das Ergebnis verschlechterte sich deutlich: Das EBIT lag bei −12,8 Mio. Euro, das bereinigte EBIT bei −8,9 Mio. Euro und der Free Cashflow bei −11,7 Mio. Euro.
    • Auftragseingang und Auftragsbestand blieben nahezu auf Vorjahresniveau: 65,1 Mio. Euro Auftragseingang und 31,9 Mio. Euro Auftragsbestand zum 30. September 2026.
    • Im Advanced Packaging etablieren Kunden LPKFs Glasbearbeitungstechnologie LIDE weiter. Ein LOI eines führenden asiatischen Herstellers im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich eröffnet eine Perspektive auf die Lieferkette für die Produktion.
    • Die erste Welle des Effizienzprogramms North Star ist abgeschlossen; sie soll jährliche Einsparungen von gut 8 Mio. Euro bringen. Bis 2028 hält LPKF am Ziel einer nachhaltigen zweistelligen EBIT-Marge fest.
    • Für 2026 erwartet LPKF gemäß der angepassten Prognose 93–100 Mio. Euro Umsatz und eine bereinigte EBIT-Marge von −7,0 % bis −2,5 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei LPKF Laser & Electronics ist am 29.10.2026.

    Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,05 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,650EUR das entspricht einem Minus von -2,07 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.451,93PKT (+0,32 %).


    LPKF Laser & Electronics

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    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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