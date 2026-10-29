LPKF Laser & Electronics legt Quartalsbericht vor – das steckt drin
Umsatz unter Druck, Hoffnung durch LIDE: LPKF kämpft mit schwacher Solarnachfrage und verzögerten Aufträgen. Neue Geschäftschancen und Einsparungen sollen die Wende bringen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- LPKF erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 60,3 Mio. Euro – 28,1 % weniger als im Vorjahreszeitraum, vor allem wegen des schwachen Solargeschäfts und verzögerter Aufträge im Advanced Packaging.
- Das Ergebnis verschlechterte sich deutlich: Das EBIT lag bei −12,8 Mio. Euro, das bereinigte EBIT bei −8,9 Mio. Euro und der Free Cashflow bei −11,7 Mio. Euro.
- Auftragseingang und Auftragsbestand blieben nahezu auf Vorjahresniveau: 65,1 Mio. Euro Auftragseingang und 31,9 Mio. Euro Auftragsbestand zum 30. September 2026.
- Im Advanced Packaging etablieren Kunden LPKFs Glasbearbeitungstechnologie LIDE weiter. Ein LOI eines führenden asiatischen Herstellers im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich eröffnet eine Perspektive auf die Lieferkette für die Produktion.
- Die erste Welle des Effizienzprogramms North Star ist abgeschlossen; sie soll jährliche Einsparungen von gut 8 Mio. Euro bringen. Bis 2028 hält LPKF am Ziel einer nachhaltigen zweistelligen EBIT-Marge fest.
- Für 2026 erwartet LPKF gemäß der angepassten Prognose 93–100 Mio. Euro Umsatz und eine bereinigte EBIT-Marge von −7,0 % bis −2,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei LPKF Laser & Electronics ist am 29.10.2026.
Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,05 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,650EUR das entspricht einem Minus von -2,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.451,93PKT (+0,32 %).
-7,69 %
+4,02 %
-19,66 %
-15,27 %
+60,91 %
+62,60 %
-42,27 %
+62,96 %
-6,10 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte