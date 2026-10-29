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    eBay überrascht erneut: Jetzt winkt zweistelliges Wachstum – Aktie im Plus

    KI als Wachstumstreiber

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    eBay übertrifft bei Umsatz und Gewinn erneut die Erwartungen. Beim Warenvolumen strebt der Marktplatz zweistelliges Wachstum an. Hinter dem robusten Geschäft steckt auch eine KI-Technologie, auf die der Konzern verweist.

    KI als Wachstumstreiber - eBay überrascht erneut: Jetzt winkt zweistelliges Wachstum – Aktie im Plus
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Sowohl Umsatz als auch Gewinn von eBay übertrafen die Erwartungen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Das über die Plattform gehandelte Warenvolumen legte um 15 Prozent auf 23,2 Milliarden US-Dollar zu.

    Der bereinigte Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich um acht Prozent auf 685 Millionen US-Dollar. Je Aktie waren es 1,51 US-Dollar, was einem Plus von zwölf Prozent entspricht. Der Gewinn nach US-Bilanzregeln sank hingegen um 16 Prozent auf 501 Millionen US-Dollar. Die bereinigte operative Marge ging von 27,0 auf 26,3 Prozent zurück.

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    eBay führt einen Teil des Wachstums auf seine KI-Technologie Magical Listing zurück. Die neueste Generation dieser Technologie steht nun allen neuen und wieder aktiven Verkäufern in sechs Ländern, darunter Deutschland, zur Verfügung. eBay Live erzielte ein Rekordquartal. Das Warenvolumen wuchs dort gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich dreistellig.

    Für das vierte Quartal erwartet eBay ein Warenvolumen von 23,7 bis 24,1 Milliarden US-Dollar. Währungsbereinigt entspricht das einem Wachstum von zwölf bis 14 Prozent. Der Umsatz soll 3,19 bis 3,24 Milliarden US-Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie 1,48 bis 1,53 US-Dollar erreichen. In der Prognose ist die übernommene Modeplattform Depop berücksichtigt.

    An die Aktionäre flossen im Quartal 827 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 689 Millionen US-Dollar auf Aktienrückkäufe und 138 Millionen US-Dollar auf Dividenden. Für das vierte Quartal kündigte eBay eine Dividende von 0,31 US-Dollar je Aktie an.

    Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die eBay-Aktie zeitweise um fast fünf Prozent zu. Ein Anteilsschein kostet 123,88 Euro (Stand: 08:27 Uhr MEZ). 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die eBay Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 110,7EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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