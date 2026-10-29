Henkel VZ: Starkes Umsatzwachstum – Prognose für 2026 aktualisiert
Henkel übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen: Klebstoffe und Markenprodukte treiben das Wachstum an. Der Konzern hebt seine Umsatzprognose für 2026 an.
Foto: John Hanson Pye - stock.adobe.com
- Henkel erzielte im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 5,713 Mrd. Euro, nominal 11,0 Prozent mehr als im Vorjahr.
- Das organische Umsatzwachstum betrug 6,5 Prozent und lag damit deutlich über dem Analystenkonsens von 4,1 Prozent; Preissteigerungen trugen 5,4 Prozentpunkte, höhere Mengen 1,1 Prozentpunkte bei.
- Adhesive Technologies steigerte den Umsatz organisch um 7,9 Prozent auf 3,027 Mrd. Euro; Consumer Brands wuchs organisch um 4,8 Prozent auf 2,643 Mrd. Euro.
- Henkel hob die Prognose für das organische Konzernumsatzwachstum 2026 auf 3,0 bis 4,0 Prozent an (zuvor 1,5 bis 3,5 Prozent).
- Für 2026 erwartet Henkel nun eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie, das bei konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigt.
- Über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten will Henkel am 10. November 2026 ausführlich berichten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Henkel VZ ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Henkel VZ lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,52EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,18 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,00EUR das entspricht einem Plus von +0,60 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.749,00PKT (+0,14 %).
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