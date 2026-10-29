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    Deutsche Telekom fester - Zahlen und Pläne rund um T-Mobile US

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • T-Mobile US gewinnt mehr Kunden als erwartet
    • Telekom-Aktie legt vorbörslich um 1,4 Prozent zu
    • Auf Eis gelegte Fusionspläne erleichtern Anlegern
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Telekom fester - Zahlen und Pläne rund um T-Mobile US
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Telekom bekommen am Donnerstag Aufwind von Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US . Diese hatte im dritten Jahresviertel wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Vorbörslich auf Tradegate legten die Papiere des Bonner Dax -Konzerns um 1,4 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu.

    Zudem sind die zuletzt immer wieder kolportierten Pläne der Deutschen Telekom, vollständig mit T-Mobile US zusammenzuschließen, offenbar vorerst auf Eis gelegt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

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    Dies sorgt bei Anlegern, die eine solche Fusion zuletzt eher kritisch gesehen hatten, für etwas Erleichterung. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben aber eine Kursbelastung, hieß es von JPMorgan./ajx/mis/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 25,49 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +9,98 %/+57,11 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Telekom-Zahlen nach soliden Ergebnissen von T-Mobile US. Im Fokus stehen ein Konsensgewinn von 2,28 Euro je Aktie und eine erwartete Dividende von 1,12 Euro, verbunden mit Hoffnung auf mehr. Bei TMUS stehen Umsatz- und EBITDA-Wachstum einem gesunkenen operativen Cashflow und höherer Kündigungsquote gegenüber. Zudem werden rasch abverkaufte Kursanstiege und ein möglicher Rückgang Richtung 20 Euro diskutiert.

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    dpa-AFX
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