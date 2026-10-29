Deutsche Telekom fester - Zahlen und Pläne rund um T-Mobile US

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Telekom bekommen am Donnerstag Aufwind von Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US . Diese hatte im dritten Jahresviertel wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Vorbörslich auf Tradegate legten die Papiere des Bonner Dax -Konzerns um 1,4 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu.

Zudem sind die zuletzt immer wieder kolportierten Pläne der Deutschen Telekom, vollständig mit T-Mobile US zusammenzuschließen, offenbar vorerst auf Eis gelegt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.