Deutsche Telekom fester - Zahlen und Pläne rund um T-Mobile US
AKTIE IM FOKUS
- T-Mobile US gewinnt mehr Kunden als erwartet
- Telekom-Aktie legt vorbörslich um 1,4 Prozent zu
- Auf Eis gelegte Fusionspläne erleichtern Anlegern
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Telekom bekommen am Donnerstag Aufwind von Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US . Diese hatte im dritten Jahresviertel wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Vorbörslich auf Tradegate legten die Papiere des Bonner Dax -Konzerns um 1,4 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu.
Zudem sind die zuletzt immer wieder kolportierten Pläne der Deutschen Telekom, vollständig mit T-Mobile US zusammenzuschließen, offenbar vorerst auf Eis gelegt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.
Dies sorgt bei Anlegern, die eine solche Fusion zuletzt eher kritisch gesehen hatten, für etwas Erleichterung. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben aber eine Kursbelastung, hieß es von JPMorgan./ajx/mis/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 25,49 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +9,98 %/+57,11 % bedeutet.
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Man merkt direkt dass im Kindergarten Herbstferien sind.
„Verizon CEO Says SpaceX May Be Years Away From Becoming America's 'Sixth' Wireless Competitor“
„Schulman said Space Exploration Technologies Corp. https://www.benzinga.com/quote/SPCX) could take at least four to six years to build a competitive terrestrial wireless network, potentially making it America’s “sixth—not the fourth” wireless competitor.
He estimated the buildout could cost between $300 billion and $500 billion over seven to eight years, arguing that SpaceX would ultimately face a similar network infrastructure and cost structure to established carriers.“
;-)
Also, die Analysten Kursziele kann man mE gelinde gesagt „in die Tonne kloppen“. Positiv wie negativ. Seit Jahren werden die Ziele nicht erreicht - also was soll ich/man damit? Die beeinflussen leider aber die Stimmung! Das ist nun mal so. Und Kurse sind halt ein Großteil Emotionen. Aber Emotionen können sich schnell ändern!
Der Consensus ist mE auch nur eine grobe Trendindikation. Durch die enge Kommmunikation (individuelle Feedbackschleife) mit den Analysten entsprechen die dann veröffentlichten Kennzahlerwartung aber im wesentlichen auch dem was dann geliefert wird. Und EPS, Dividende und FCF sind hier wohl die wichtigsten.
Besser ist es die Finanz- und Wettbewerbslage selbst zu verfolgen!