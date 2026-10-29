Behörde meldet brennendes Schiff in Straße von Hormus
- UKMTO meldet brennendes Schiff in der Straße von Hormus
- Augenzeuge meldet Brand am frühen Donnerstagmorgen
- Iranische Angriffe auf Schiffe haben zuletzt zugenommen
HORMUS (dpa-AFX) - Inmitten möglicher neuer militärischer Eskalation im Iran-Krieg meldet die britische Behörde für Sicherheit in der Seefahrt (UKMTO) ein brennendes Schiff in der Straße von Hormus. Der Kapitän eines anderen Schiffs habe als Augenzeuge den Fall am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) gemeldet, hieß es in einer Stellungnahme auf X.
Zur Brandursache sowie dem Zustand der Besatzung und des Schiffs war zunächst nichts bekannt. Die Meldung stammt nach UKMTO-Angaben von der Küste vor dem Oman im Knick der Straße von Hormus. Dort soll die US-Marine zuletzt Tanker durch die Meerenge begleitet haben. Iranische Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert. Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus gilt mittlerweile als ein zentraler Streitpunkt im Konflikt der USA mit dem Iran./mar/DP/mis
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Vor den Midterms never, die Iraner werden doch Trump kein Wahlgeschenk machen, wären sie ja auch extrem "dumm" - nur die Fakenewsindustrie wird bis dahin wieder zur Höchstform auflaufen.
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Die "New York Times" hatte in dieser Woche berichtet, dass die USA und Israel Pläne für neue Angriffe auf die Islamische Republik nach den US-Zwischenwahlen Anfang November ausgearbeitet hätten.
Die jüngsten geopolitischen Eskalationen deuten auf einen intensiveren Angriff auf den Iran hin, was die Rohölpreise über die gesamte Terminkurve hinweg nach oben treibt", sagte Dennis Kissler, leitender Handelsmanager beim Finanzdienstleister BOK Financial Securities, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die meisten Händler gingen angesichts der jüngsten Entwicklungen davon aus, dass die Preise länger auf hohem Niveau bleiben dürften.“
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