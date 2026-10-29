JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Oracle mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Auf dem Investorentag habe sich der Softwarekonzern der wichtigsten Sorgen der Anleger wegen des weiteren Kapitalbedarfs angenommen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Oracle habe bestätigt, dass die Investitionen 2027 und 2028 den Höhepunkt erreichen und den Weg für eine positive Barmittelentwicklung ebnen sollten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 127,4USD auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 $ , was eine Steigerung von +38,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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