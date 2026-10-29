JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Oracle mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Auf dem Investorentag habe sich der Softwarekonzern der wichtigsten Sorgen der Anleger wegen des weiteren Kapitalbedarfs angenommen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Oracle habe bestätigt, dass die Investitionen 2027 und 2028 den Höhepunkt erreichen und den Weg für eine positive Barmittelentwicklung ebnen sollten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 127,4USD auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
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